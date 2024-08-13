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Ващук: С самого начала игры надо прессинговать игроков Рейнджерс
Экс-игрок "Динамо" рассказал, за счет чего киевляне могут победить шотландцев
Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук поделился мыслями накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс".
- За счет чего, прежде всего, "Динамо" в этой игре может получить необходимый результат?
- Если "Динамо" покажет футбол, как и в первом матче - будет иметь постоянный контроль мяча, сможет быстро переходить из обороны в атаку и надежно обороняться, тогда команда забьет необходимые голы и пройдет дальше.
- Кого-то индивидуально вы бы не стали выделять, потому что именно командная игра должна стать ключевым фактором, верно?
- Смотрите, в командной игре все время проявляются чьи-то индивидуальные качества. Кто-то может отдать голевой пас, кто-то может забить, но основной причиной всех удачных результатов является именно командная игра. Должен сказать, что в первом матче у "Динамо" многое получалось. Если бы не этот поздний гол...
- Каких ошибок первого поединка следует избегать в матче в Шотландии?
- Главная ошибка первого поединка - пропущенный гол на последних минутах. Надо сосредоточенно играть, пока судья не даст финальный свисток. Также нужно лучше реализовывать голевые моменты и не бояться соперника.
- Заметили ли Вы какие-то моменты в игре, в которых "Рейнджерс" уступает киевлянам?
- Футболисты "Рейнджерс" делают гораздо больше ошибок в моментах, когда на них идет давление со стороны игроков "Динамо". Поэтому я считаю, что с самого начала игры надо прессинговать игроков "Рейнджерс", потому что они не очень умело могут контролировать мяч.
- Каков Ваш прогноз на этот матч?
- Я буду болеть только за "Динамо". Точный прогноз дать не могу, но желаю, чтобы "Динамо" прошло дальше, - сказал Ващук.
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