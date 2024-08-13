Вратарь Рейнджерс: Мы с оптимизмом смотрим на ответный матч с Динамо

Вратарь шотландского "Рейнджерс" Джек Батленд рассказал, чего ожидает от ответного матча с киевским "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"С первого матча с "Динамо" мы сделали много выводов. Безусловно есть то, что мы могли бы подтянуть.

Возможно, мы слишком много позволяли "Динамо", но мы понимали, как надо действовать тактически, и не чувствовали себя не в своей тарелке.

Уверен, у нас будут возможности создать моменты у ворот соперника, поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящий матч и с нетерпением ждем его.

Конечно же, мы хотим победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь: мы хотим попасть в основной этап Лиги чемпионов", - отметил Батленд.