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Вратарь Рейнджерс: Мы с оптимизмом смотрим на ответный матч с Динамо

Лига Чемпионов

Решающий поединок уже сегодня

Вратарь Рейнджерс: Мы с оптимизмом смотрим на ответный матч с Динамо

Фото: rangers.co.uk

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Вратарь шотландского "Рейнджерс" Джек Батленд рассказал, чего ожидает от ответного матча с киевским "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"С первого матча с "Динамо" мы сделали много выводов. Безусловно есть то, что мы могли бы подтянуть.

Возможно, мы слишком много позволяли "Динамо", но мы понимали, как надо действовать тактически, и не чувствовали себя не в своей тарелке.

Уверен, у нас будут возможности создать моменты у ворот соперника, поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящий матч и с нетерпением ждем его.

Конечно же, мы хотим победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь: мы хотим попасть в основной этап Лиги чемпионов", - отметил Батленд.

Матч "Рейнджерс" - "Динамо" состоится сегодня, 13 августа и начнется в 21:45 по Киеву.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Джек Батленд
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Источник:
rangers.co.uk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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