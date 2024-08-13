Кузнецов: Динамо должно взять свое за счет более высокого индивидуального мастерства

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов поделился ожиданиями от ответного матча с "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- Перед первым поединком я был на 70 процентов уверен в победе "Динамо". Считал нашу команду фаворитом в этой паре и рассчитывал, что все фактически решится в Люблине. Сейчас я могу взвесить шансы команд, как 50 на 50, правда, с маленьким все-таки преимуществом киевлян на общий успех.

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- Какое впечатление на вас произвела игра "Рейнджерс"? Вы в свое время выступали за этот шотландский клуб и, наверное, можете сказать, насколько изменился стиль футбола клуба из Глазго...

- Детально я все то время, когда ушел из "Рейнджерс", не следил за изменениями в этой команде. Смотрел в прошлом сезоне несколько их матчей против "Селтика". После первого матча с "Динамо" могу констатировать, что сейчас это сырая команда, физически неготовая. Конечно, это, скорее всего связано с началом сезона. Но, не только. В "Рейнджерс" пришло немало новых исполнителей, которые по ходу игры жестами подсказывают друг другу куда бежать, что довольно нетипично. У них еще слабое взаимопонимание.

Кроме того, многие ждали от "Рейнджерс" настоящего шотландского футбола, но они пытаются играть по-другому, потому что тренер у них бельгиец, и пытается, как понятно, прививать команде европейский стиль. Другое дело, что уровень футболистов "Рейнджерс", честно говоря, не впечатляет - известных имен там нет.

- Поэтому, счет поединка в Люблине между "Динамо" и "Рейнджерс" не справедлив?

- Каждый результат справедлив. После своего забитого гола киевляне подсели, и это свидетельствует о том, что сил у них на всю игру пока не хватает. Важно, что командно динамовцы лучше "Рейнджерс". И, кроме того, у нас есть кому забивать. В отличие от шотландцев, у "Динамо" есть хорошие игроки атаки.

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- Чего ждете от матча в Глазго?

- Тяжелой игры, которая будет идти до первой ошибки. Думаю, "Рейнджерс" снова не хватит на все 90 минут. К тому же, шотландцы вперед бездумно не побегут. "Динамо" должно взять свое за счет более высокого индивидуального мастерства. Кстати, дело может дойти и до дополнительного времени. Вообще, я оптимист, и считаю, что наша команда пройдет в следующий этап Лиги чемпионов, - подчеркнул Кузнецов.