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Кардаш: Было бы идеально, если бы Динамо удивило Рейнджерс быстрым голом
Бывший хавбек киевлян - о шансах "бело-синих" на ответный матч в Глазго
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alan Harvey/SNS Group
Экс-полузащитник"Динамо" и сборной Украины Василий Кардаш оценил шансы киевлян в ответном матче 3-го квалификационного поединка Лиги чемпионов с "Рейнджерс".
- Не буду оригиналом, когда скажу, что "Динамо" ожидает очень тяжелый матч. Можно предсказать, что хозяева уже с первых минут большими силами пойдут вперед поэтому важно в дебюте не пропустить. Более того, было бы идеально, если бы киевляне удивили хозяев быстрым голом.
- Во втором тайме в Люблине "Динамо" было не похоже на себя и, в конце концов, гости наказали за пассивность спасаясь от поражения в компенсированное время.
- Я не могу сказать, что киевляне после перерыва были заточены только на сохранение победного счета. Убежден, что была и настройка на быстрые контрвыпады. Другое дело, что переход от обороны к наступлению не всегда удавался. А в той силовой борьбе, которую гости навязали динамовцам, их сложно превзойти.
- Так что сегодня многое будет зависеть от того, сумеют ли киевляне продемонстрировать свой футбол.
- Именно так. Надо стараться, как можно чаще играть низом, четко действовать в отборе и пользоваться вертикальными передачами. Также должно сказаться преимущество "Динамо" в мобильности.
- По Вашему мнению, выйдет ли с первых минут ветеран Андрей Ярмоленко, ведь в составе киевлян есть более скоростные исполнители?
- Сейчас в "Динамо" у Ярмоленко роль вожака, который может сплотить коллектив, повести в трудную минуту за собой. Как по мне, Андрей должен быть в стартовом составе.
- Не станет ли сегодня решающим фактором преимущество родных стен?
- Не думаю, все же, среди динамовцев есть немало игроков с большим международным опытом и поддержкой 12 игрока их не испугать. К натиску хозяев киевляне должны быть готовы, следует четко действовать при подстраховке и надежно на "втором этаже". Повторяю, если киевляне сыграют в своем стиле, будут не уступчивы в единоборствах, то смогут достичь нужного результата, - считает Кардаш.
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