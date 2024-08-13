ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, дальше - без Моуринью, шоу от Карабаха

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Все ответные матчи запланированы на 13-е августа.

АПОЭЛ (Кипр) - "Слован" (Словакия) 0:0 (первый матч – 0:2)

Ожидаемо "Слован" защитил преимущество, добытое в первом поединке. Весомое достижение для чемпиона Словакии. До исторического выхода в основную стадию Лиги чемпионов остался один шаг.

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Ягеллония" (Польша) 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фет 34, Маатта 38, Фет 56, Гег 71 - Берг (автогол) 4

Чемпион Польши проиграл оба матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, что, безусловно, играет на руку Украине, ведь Польша - наш конкурент в борьбе за коэффициенты. "Ягеллония" не вылетает из еврокубов и уже не вылетит в этом году - точно будет как минимум в основной стадии Лиги конференций. Но есть еще шанс пробиться в основную стадию Лиги Европы - за это будет борьба.

"Твенте" (Нидерланды) - "Зальцбург" (Австрия) 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Хильгерс 43, ван Хоренбек 64, Стейн 87 - Чергорд 17, Нене 25, Ео 46

Классная битва двух неплохих команд. Болельщики получили огромное удовольствие от игры - особенно нейтральные. Для нас результат этого матча важен тем, что с победителем пары сыграет победитель противостояния "Рейнджерс" - "Динамо".

Итак, "Зальцбург".

Если киевляне таки осилят шотландцев, то последний барьер будет австрийский.

ПАОК (Греция) - "Мальме" (Швеция) 3:4 (д.в.) (первый матч – 2:2)

Голы: Тайсон 21, Кулиэракис 43, Живкович 45+4 - Нанаси 10, Нанаси 45, Зеттерстрем 90+7, Кристиансен 99

Триллер в Салониках, главный итог которого – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов точно не будет в основном раунде Лиги чемпионов.

После 2:2 в Швеции, соперники разыграли 3:3 в Греции. Но до пенальти дело не дошло, ведь в дополнительное время "Мальме" в лице Кристиансена нашел еще один свой момент. Далее у шведов будут непростые чехи, а ПАОК сыграет в Лиге Европы с победителем пары "Шемрок Роверс" - "Целье".

Тайсон (бывший игрок "Шахтера") отыграл за ПАОК 49 минут, забил гол. Томаш Кендзера (бывший игрок "Динамо") - целый матч.

"Фенербахче" (Турция) - "Лилль" (Франция ) 1:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Диаките (автогол) 90+1 - Девид (пен.) 116

Удаление: Манди 109 ("Лилль", прямая красная)

Команда Жозе Моуринью боролась отважно. Не теряла веры и сил до последних минут, поэтому и забила на 90+1-й. Пусть не без "помощи" от соперника – но гол есть гол. Этим результативным маневром "Фенербахче" перевел игру в экстра-таймы.

Казалось, что удастся дожать "Лилль" – да хотя бы на эмоциях. А когда французы и на 109-й остались в меньшинстве, то и подавно. Однако именно вдесятером "догам" удалось организовать столь необходимое для них взятие ворот.

Основная стадия Лиги чемпионов будет без Жозе Моуринью. "Фенербахче" вылетает в лиговый этап Лиги Европы.

"Лудогорец" (Болгария) - "Карабах" (Азербайджан) 2:7 (первый матч – 2:1)

Голы: Дуа 13, Дуа (пен.) 23 - Жуниньо 7, Бензия 45+1, Андраде 45+5, Байрамов 93, Джиджа 111, Андраде 112, Бензия 118

Что-то невероятное случилось в дополнительное время этого матча. В течение него "Карабах" забил далеко не дворовому сопернику четыре гола. Собственно, это и решило судьбу противостояния, потому что первый матч выиграл "Лудогорец", а во втором в течение первых 45-ти минут была результативная перестрелка с преимуществом гостей.

В общем, такие игры хочется видеть в Лиге чемпионов. Но продолжить шоу сможет разве что "Карабах" – дальше у него "Динамо" (Загреб). "Лудогорец", в свою очередь, попытается покорить Лигу Европы.

"Ференцварош" (Венгрия) - "Мидтьюлланн" (Дания) 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Сиссе 17 - Серенсен 50

Удаление: Рауль Густаво 90+6 ("Ференцварош", прямая красная)

Во времена Сергея Реброва "Ференцварош" играл в групповом раунде Лиги чемпионов, но сейчас уже другие времена. Венгры не тянут уровень самого престижного евротурнира. В прошлом году вылетели от КИ Клаксвика, сейчас – от "Мидтьюлланна".

Чемпион Дании выходит на чемпиона Словакии – очень интересная пара в раунде плей-офф. И может быть дебютант основной стадии, если туда пройдет "Слован" ("Мидтьюлланн" уже играл в осенней стадии Лиги чемпионов).

У "Мидтьюлланна" сегодня на 90-й минуте вышел Денил Кастилло – бывший игрок "Шахтера".

"Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) - "Славия" (Чехия ) 0:1 (первый матч – 1:3)

Гол: Юречка 84

Минимальная разница в счете пусть не вводит в заблуждение - "Славия" сильнее едва ли не на две головы. Ярко это показал первый матч. Здесь же чехи играли по ситуации и закономерно наиграли на раунд плей-офф.

Там будет противостояние с "Лиллем" - то ещё испытание. А "Унион Сент-Жилуаз" скатывается в Лигу Европы.

FCSB (Румыния) - "Спарта" (Чехия) 2:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Олару 60, Эджума 85 - Бирманчевич 13, Бирманчевич 28, Гараслин 37

Довольно легко и гладко все складывалось для "Спарты" - уже 3:0 до перерыва. Но потом чехов "переклинило", а может соперник вспомнил, что он также имеет амбиции Лиги чемпионов. Так или иначе, чемпион Румынии сократил отставание до минимума, но на большее не сподобился.

Интересный матч с хорошим итогом для гостей. FCSB сконцентрируется на Лиге Европы.

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Динамо" (Киев, Украина) 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Пихаленок 82, Волошин 84

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ