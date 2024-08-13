Олег Кузнецов: В сравнении командной игры и мастерства отдельных исполнителей Динамо на голову выше Рейнджерс

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов хорошо знаком с шотландским футболом, ведь в свое время вместе с Алексеем Михайличенко защищал цвета "Глазго Рейнджерс". В этом клубе он выступал в течение четырех сезонов – с 1990/91 по 1993/94, в каждом из которых четырежды завоевывалось чемпионское звание, один раз Кубок Шотландии и трижды Кубок шотландской лиги. Неудивительно, что к нынешнему противостоянию "Динамо" с "плюшевыми мишками", как ласково называют "Рейнджерс" на Британских островах, у Кузнецова особый интерес. Тем более, что в Кубке чемпионов сезона-1987/88 он в составе динамовской команды встречался с шотландским грандом в двухраундовом поединке.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- И тогда, в 1987-м, когда "Динамо" играло с "Глазго Рейнджерс", и потом, когда я играл в этом шотландском клубе, у Глазго была совсем другая команда и совсем другое отношение, чем теперь, - делится воспоминаниями с корреспондентом UA-Футбол Олег Кузнецов. - В том же 1990-м, когда я только пришел в "Рейнджерс", в нем играло четыре или пять сборников Англии, человек шесть-семь сборников Шотландии, сборник Голландии и мы с Алексеем Михайличенко, как сборники СНГ. Так что сравнивать ту команду и нынешнюю даже нет смысла. Нынешний "Глазго Рейнджерс" охарактеризовал бы так: обычная средняя команда без ярких звезд.

– В чем, на ваш взгляд, причина упущенной победы "Динамо" над "Рейнджерс" в первом матче недельной давности, когда в компенсированные ко второму тайму минуты шотландцам удалось сравнять счет?

– Скорее всего, не хватило концентрации. Возможно потому, что когда динамовцы забили мяч, они долгое время играли на удержание счета, хотя можно было быть наглее и настойчивее. Мы могли отличиться еще не одним голом, а преимущество в несколько мячей позволяло решить судьбу двухматчевой дуэли уже в первой игре. Однако "Динамо" играло на результат и одна ошибка в обороне привела к тому, что перед повторным поединком шансы у обоих соперников равны.

– Как построит игру в Глазго "Динамо"?

- Мне кажется, что "Глазго Рейнджерс" не будет сломя голову бежать в атаку, "Динамо" же больше внимания будет уделять обороне, пытаясь искать счастья с помощью быстрых контратак. Соперники не будут раскрываться, поэтому не стоит ждать в этом матче зрелищной игры. Думаю, что если кто-то забьет первый мяч, то тогда характер игры может измениться. В противном случае, повторюсь, будет жесткая позиционная борьба с желанием обеих команд не уступить.

– Верите ли в то, что несколько усиленный летом динамовский коллектив способен порадовать украинских болельщиков положительным результатом?

– Конечно. Ведь если сравнивать общий уровень командной игры и отдельных исполнителей "Динамо" и "Рейнджерс", то украинская команда на голову выше. Я думаю, что в сегодняшнем поединке будет положительный для нее результат. Понятно, что на "Хэмпден Парк" не будет так легко, как в играх с "Партизаном", но я надеюсь, что в следующий раунд пройдут киевляне.