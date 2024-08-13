Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попов, Михавко, Буяльский и Кабаев - в старте Динамо на ответный матч Рейнджерс
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 13 августа, "Динамо" в Глазго проведет свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.
Поединок начнется в 21:45.
Уже известны стартовые составы команд на матч:
"Рейнджерс": Батлэнд, Таверниер, Рыдван Йилмаз, Преппер, Сауттар, Баррон, Дьоманде, Маккозленд, Лоуренс, Жефте, Дессерс
Запасные: Келли, Матондо, Черны, Дауэлл, Д. Стерлинг, С. Райт, Жефте, Б. Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило Перейра, Райс
"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Пихаленок, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
- Британия не позволила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по Курщине - СМИ
- Непревзойденные Карпаты, шокирующее Полесье, железный лидер Динамо. Символическая сборная второго тура УПЛ
- Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс. Шовковский взял 28 игроков
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Дивизия Галичина, регбийный Гранд Слэм и авто для ВСУ: как сын украинца стал звездой в Шотландии
Комментарии 7