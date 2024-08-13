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Попов, Михавко, Буяльский и Кабаев - в старте Динамо на ответный матч Рейнджерс

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Попов, Михавко, Буяльский и Кабаев - в старте Динамо на ответный матч Рейнджерс

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 августа, "Динамо" в Глазго проведет свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.

Поединок начнется в 21:45.

Уже известны стартовые составы команд на матч:

"Рейнджерс": Батлэнд, Таверниер, Рыдван Йилмаз, Преппер, Сауттар, Баррон, Дьоманде, Маккозленд, Лоуренс, Жефте, Дессерс

Запасные: Келли, Матондо, Черны, Дауэлл, Д. Стерлинг, С. Райт, Жефте, Б. Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило Перейра, Райс

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Бражко, Кабаев, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Пихаленок, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Решко: Надеюсь, сегодня Бущан будет в ударе
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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1 голосов
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 21:41
Надія, на Бога і самовіддачу. Бо справа пенсійний фонд: Караваєв, Буяльський, Ярмоленко.Зліва ЛЗ ЦЛЗ : Дубінчак Михавко навпаки без досвіду.Нападника, вже 6 років як немає.. Бущан,Попов, Бражко, Шапаренко -вісь яка більш менш співставна з суперником і задачами. + Є пару замін. Але це кращі, шо в нас є. Мабуть кращий склад, за останні 2 роки.Якщо вони будуть грати так як в першій грі,+ Бог підсипе вдачі, маємо шанси!
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Комментарии 7
жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 21:41
Надія, на Бога і самовіддачу. Бо справа пенсійний фонд: Караваєв, Буяльський, Ярмоленко.Зліва ЛЗ ЦЛЗ : Дубінчак Михавко навпаки без досвіду.Нападника, вже 6 років як немає.. Бущан,Попов, Бражко, Шапаренко -вісь яка більш менш співставна з суперником і задачами. + Є пару замін. Але це кращі, шо в нас є. Мабуть кращий склад, за останні 2 роки.Якщо вони будуть грати так як в першій грі,+ Бог підсипе вдачі, маємо шанси!
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Консул (Звягель )
13.08.2024 в 21:39
Динамо, дуже потрібна перемога
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ВиктАн
13.08.2024 в 21:35
Ярмоленко, Ванат? Можливо тренерам видніше. Здається що вони максимум на ЧУкр. готові.
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vlotko (Броди)
13.08.2024 в 21:31
Михавко створить проблеми. Пихальонок, мабуть, вийде на заміну.
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 21:43
А Сирота в оренді. Дуже вчасно
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 21:46
А Сирота в оренді. Дуже вчасно
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LEVgcUqs (Чернігів)
13.08.2024 в 21:20
Мені здається, даремно він Пихальонка в запасі тримає.
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