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Решко: Надеюсь, сегодня Бущан будет в ударе

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Киевлян сегодня ждет тяжелый матч

Решко: Надеюсь, сегодня Бущан будет в ударе

fcdynamo.com

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Легендарный в прошлом защитник "Динамо" Стефан Решко поделился ожиданиями о сегодняшнем повторном поединке киевлян квалификационного раунда с "Глазго Рейнджерс".

Неделю назад в польском Люблине соперники разошлись миром 1:1:

"Конечно, досадно, что в Люблине динамовцы пропустили в компенсированное время. С другой стороны, если бы шотландцы не спаслись, сегодня бы, возможно, действия киевлян были бы скованными из-за желания удержать победный счет. Этим могли воспользоваться назойливые хозяева. А так в Глазго все начинается с нуля. Конечно, очень многое будет зависеть от настроения. Шотландские команды всегда отличаются бойцовским нравом, борьбой на каждом участке поля и важно не уступать им единоборства.

По-моему, территориальное преимущество при безумной поддержке трибун будет на стороне хозяев. Вот почему гостям следует дорожить мячом, умело прибавлять в интенсивности, проявлять активность на флангах. Кстати, в таком ключе киевляне действовали в первом тайме в Люблине, когда открыли счет и еще не реализовали два голевых момента.

Надеюсь, что сегодня в ударе будет наш вратарь Георгий Бущан, что свободно не будут чувствовать себя крайние защитники хозяев. На мой взгляд, благодаря лучшей сыгранности динамовцы имеют шанс пройти дальше", - сказал Решко.

Напомним, что матч "Рейнджерс" - "Динамо" начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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