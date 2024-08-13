Решко: Надеюсь, сегодня Бущан будет в ударе

Легендарный в прошлом защитник " Динамо " Стефан Решко поделился ожиданиями о сегодняшнем повторном поединке киевлян квалификационного раунда с "Глазго Рейнджерс".

Неделю назад в польском Люблине соперники разошлись миром 1:1:

"Конечно, досадно, что в Люблине динамовцы пропустили в компенсированное время. С другой стороны, если бы шотландцы не спаслись, сегодня бы, возможно, действия киевлян были бы скованными из-за желания удержать победный счет. Этим могли воспользоваться назойливые хозяева. А так в Глазго все начинается с нуля. Конечно, очень многое будет зависеть от настроения. Шотландские команды всегда отличаются бойцовским нравом, борьбой на каждом участке поля и важно не уступать им единоборства.

По-моему, территориальное преимущество при безумной поддержке трибун будет на стороне хозяев. Вот почему гостям следует дорожить мячом, умело прибавлять в интенсивности, проявлять активность на флангах. Кстати, в таком ключе киевляне действовали в первом тайме в Люблине, когда открыли счет и еще не реализовали два голевых момента.

Надеюсь, что сегодня в ударе будет наш вратарь Георгий Бущан, что свободно не будут чувствовать себя крайние защитники хозяев. На мой взгляд, благодаря лучшей сыгранности динамовцы имеют шанс пройти дальше", - сказал Решко.