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Экс-игрок Динамо: В Шотландии - как в армии. Дальше пройдет Рейнджерс

Лига Чемпионов
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Экс-игрок Динамо: В Шотландии - как в армии. Дальше пройдет Рейнджерс

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Роман Максимюк поделился ожиданиями о сегодняшнем повторном поединке киевлян квалификационного раунда ЛЧ с "Глазго Рейнджерс". Неделю назад в польском Люблине соперники разошлись миром 1:1:

– Если говорить о шотландском футболе, то прежде всего стоит отметить, что это тот же британский стиль, что и в Англии. Тот, кто внимательно следит за матчами в английской Премьер-лиге, хорошо знает, что когда ко второму тайма добавляют пять-шесть компенсированных минут, то даже в этот короткий промежуток времени могут быть забиты даже три мяча. Это касается и Шотландии. Если же говорить о сегодняшнем матче, то "Динамо" в Глазго будет очень тяжело. Во-первых, в Шотландии специфические болельщики, а во-вторых, "Глазго Рейнджерс" дома очень здорово играют.

– Какими вам видятся шансы соперников на проход в следующий раунд Лиги чемпионов?

– При всем уважении, любви и вере в наших ребят из "Динамо", я думаю, что дальше все же пройдут шотландцы. Именно они считаются фаворитом в этой паре. Мы не можем сравнивать дуэль киевской команды с "Партизаном", в которой по известным причинам у динамовцев была безумная мотивация, с "Глазго Рейнджерс" так не будет. Шотландская команда в родных стенах сделает все возможное, чтобы добиться нужного результата. Так что "Динамо" нужно опасаться. И не столько первых минут, как последних – в каждом из таймов. Думаю, что тренерский штаб во главе с Александром Шовковским должен этот факт учитывать и о нем подчеркивать подопечным. Я когда-то следил за чемпионатом Шотландии и благодаря спортивным каналам смотрел телетрансляции. Было интересно видеть в игре не только "Рейнджерс" или "Селтик". "Хиберниан" неплохая команда, а также "Данди Юнайтед". В Шотландии так же, как в армии: люди играют до последней минуты, до последней секунды.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 22:00
Видно, шо людина шось тямить, на відміну від Кузнєцова.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
13.08.2024 в 22:00
Видно, шо людина шось тямить, на відміну від Кузнєцова.
Ответить
0
0

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