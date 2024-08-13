Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов
Зальцбург и Твенте выдали захватывающее по интриге противостояние
redbullsalzburg.at
Определился соперник для победителя пары "Динамо" - "Рейнджерс" по раунду плей-офф
На победителя нашей пары выходил победитель пары "Зальцбург" - "Твенте".
В первом матче в Австрии "РБ" выиграл со счетом 1:0, и во втором еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество, забив 2 гола.
Впрочем, "Твенте" вернул интригу, и смог отыграться с 1:3 до 3:3. Концовку матча нидерландская команда провела в атаках, но победный гол, который бы перевел игру в овертайм, так и не забила.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
1:0 и 3:3 по сумме двух матчей для "РБ Зальцбург", который в следующем раунде ЛЧ сыграет с победителем пары "Динамо" - "Рейнджерс".
Популярное сейчас
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
- Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Челси хочет устроить распродажу на 200 млн фунтов