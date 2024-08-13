  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Зальцбург и Твенте выдали захватывающее по интриге противостояние

Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов

redbullsalzburg.at

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Определился соперник для победителя пары "Динамо" - "Рейнджерс" по раунду плей-офф Лиги чемпионов.

На победителя нашей пары выходил победитель пары "Зальцбург" - "Твенте".

В первом матче в Австрии "РБ" выиграл со счетом 1:0, и во втором еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество, забив 2 гола.

Впрочем, "Твенте" вернул интригу, и смог отыграться с 1:3 до 3:3. Концовку матча нидерландская команда провела в атаках, но победный гол, который бы перевел игру в овертайм, так и не забила.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

1:0 и 3:3 по сумме двух матчей для "РБ Зальцбург", который в следующем раунде ЛЧ сыграет с победителем пары "Динамо" - "Рейнджерс".

По теме
yellow-arrow
Динамо додавило Рейнджерс. Киевляне в концовке матча забили два гола
yellow-arrow
ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, если пройдет Рейнджерс, дальше - без Моуринью (обновляется)
yellow-arrow
Рейнджерс - Динамо. Шотландцы остались в меньшинстве в начале второго тайма
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Твенте (Энсхеде) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости