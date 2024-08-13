Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов

Определился соперник для победителя пары "Динамо" - "Рейнджерс" по раунду плей-офф Лиги чемпионов .

На победителя нашей пары выходил победитель пары "Зальцбург" - "Твенте".

В первом матче в Австрии "РБ" выиграл со счетом 1:0, и во втором еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество, забив 2 гола.

Впрочем, "Твенте" вернул интригу, и смог отыграться с 1:3 до 3:3. Концовку матча нидерландская команда провела в атаках, но победный гол, который бы перевел игру в овертайм, так и не забила.

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1:0 и 3:3 по сумме двух матчей для "РБ Зальцбург", который в следующем раунде ЛЧ сыграет с победителем пары "Динамо" - "Рейнджерс".