Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рейнджерс - Динамо. Шотландцы остались в меньшинстве в начале второго тайма
Но счет пока 0:0
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" в Глазго проводит свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.
Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который может повлиять на ход матча.
Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.
"Джерс" - в меньшинстве, но счет все еще 0:0.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
- Райан Гарсия: Олимпиада в Париже признана худшей в истории
- Известно, кто в Украине будет транслировать матч Рейнджерс - Динамо
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев