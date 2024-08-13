Рейнджерс - Динамо. Шотландцы остались в меньшинстве в начале второго тайма

"Динамо" в Глазго проводит свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.

Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который может повлиять на ход матча.

Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.

"Джерс" - в меньшинстве, но счет все еще 0:0.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.