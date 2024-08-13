Динамо додавило Рейнджерс. Киевляне в концовке матча забили два гола. ВИДЕО

"Динамо" в Глазго проводит свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.

Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который повлиял на ход матча. Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.

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"Динамо" активизировалось, имело преимущество и все-таки забило. Благодаря идеальному удару Пихаленка со средней дистанции точно под штангу. 1:0 для киевлян на 81-й минуте!

Ну а еще через пару минут "Динамо" закрыло игру – отличная комбинация и Волошин, обыгравшись с Шапаренко, забил и второй! 2:0!

Гол Пихаленка:

Гол Волошина: