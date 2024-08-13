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Динамо додавило Рейнджерс. Киевляне в концовке матча забили два гола. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Пихаленок и Волошин

Динамо додавило Рейнджерс. Киевляне в концовке матча забили два гола. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в Глазго проводит свой ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс". Первый поединок в Люблине закончился вничью 1:1.

Первый тайм не отличался большим количеством моментов, а вот после перерыва случился момент, который повлиял на ход матча. Бразилец Жефте получил вторую желтую за игру локтем во время единоборства и на 52-й минуте покинул поле.

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"Динамо" активизировалось, имело преимущество и все-таки забило. Благодаря идеальному удару Пихаленка со средней дистанции точно под штангу. 1:0 для киевлян на 81-й минуте!

Ну а еще через пару минут "Динамо" закрыло игру – отличная комбинация и Волошин, обыгравшись с Шапаренко, забил и второй! 2:0!

Гол Пихаленка:

Гол Волошина:

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Комментарии
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mr.Smith
13.08.2024 в 23:46
Браво Сашо.Заміни вчасні .Динамо з перемогою!
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Комментарии 2
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mr.Smith
13.08.2024 в 23:46
Браво Сашо.Заміни вчасні .Динамо з перемогою!
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2
0
ВиктАн
13.08.2024 в 23:45
Вітаю вболівальників Динамо з виходом в плей оф
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