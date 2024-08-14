Лига Чемпионов
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Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап
Определяются семь участников основной части турнира
УЕФА
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следовательно, определились все участники раунда плей-офф квалификации.
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Всего таких четырнадцать. Они сформировали семь игровых пар. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в основной этап Лиги Европы.
В игре до сих пор остается киевское "Динамо", которое поборется за Лигу чемпионов с "Зальцбургом".
Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Галатасарай" (Турция);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Карабах" (Азербайджан);
- "Мидтьюлланн" (Дания) - "Слован" (Словакия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Црвена Звезда" (Словакия);
- "Мальме" (Швеция) - "Спарта" (Чехия);
- "Лилль" (Франция) - "Славия" (Чехия);
- "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина).
Матчи запланированы на 20/21-е и 27/28-е августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 00:55
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