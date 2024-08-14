Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следовательно, определились все участники раунда плей-офф квалификации.

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Всего таких четырнадцать. Они сформировали семь игровых пар. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в основной этап Лиги Европы.

В игре до сих пор остается киевское "Динамо", которое поборется за Лигу чемпионов с "Зальцбургом".

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Галатасарай" (Турция);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Карабах" (Азербайджан);

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Слован" (Словакия);

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Црвена Звезда" (Словакия);

"Мальме" (Швеция) - "Спарта" (Чехия);

"Лилль" (Франция) - "Славия" (Чехия);

"Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) .

Матчи запланированы на 20/21-е и 27/28-е августа.