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Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

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Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап

Лига Чемпионов

Определяются семь участников основной части турнира

Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап

УЕФА

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Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следовательно, определились все участники раунда плей-офф квалификации.

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Всего таких четырнадцать. Они сформировали семь игровых пар. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в основной этап Лиги Европы.

В игре до сих пор остается киевское "Динамо", которое поборется за Лигу чемпионов с "Зальцбургом".

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Галатасарай" (Турция);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Карабах" (Азербайджан);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - "Слован" (Словакия);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Црвена Звезда" (Словакия);
  • "Мальме" (Швеция) - "Спарта" (Чехия);
  • "Лилль" (Франция) - "Славия" (Чехия);
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина).

Матчи запланированы на 20/21-е и 27/28-е августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 00:55
А "Црвена Звезда" точно зі Словаччини ???!!!
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 00:55
А "Црвена Звезда" точно зі Словаччини ???!!!
Ответить
0
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