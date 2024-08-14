"Киевляне, где ваше милосердие?". Рейнджерс - Динамо. Обзор послематчевой британской прессы

Можно ли назвать победу киевского "Динамо" и проход в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов сенсацией? Если вы смотрели на букмекерские коэффициенты накануне и читали настроения даже украинских болельщиков, то ответ на этот вопрос очевиден - да, это сенсация. После матча можно много спорить по поводу красной карточки на старте второго тайма, которая решила судьбу противостояния, но это все мы и так увидим в британских СМИ, которые давали свою оценку выступлению шотландского "Рейнджерс".

Однако мы, украинцы, лучше поговорим об удачных заменах от Александра Шовковского и воле к победе, которую всегда приятно видеть. Подробнее об этом в нашем отчете об этом матче, а здесь мы будем изучать то, что об этом все думают в Британии и какие причины подобного поражения они выделяют, айда разбираться.

Сразу хочется отметить, что в Шотландии и Англии большой акцент делается именно на потере потенциальных 40 миллионов фунтов, которые "Рейнджерс" должны были бы получить за выход в групповой этап. Даже в заголовке на странице издания Football Scotland мы видим упоминание об этом: "40-миллионные лигочемпионские мечты Рейнджерс разбиты, а Динамо шагает дальше".

В подзаголовке сразу же видим упоминание об удалении в начале второго тайма, а в самой статье можем прочитать следующее: "Это был вечер разочарований для светло-голубых, который можно подытожить одним событием - удалением Жефте, когда ему вручили вторую желтую за момент с борьбой за верховой мяч против Александра Караваева. Защитник Рейнджерс не мог поверить собственным глазам, когда итальянский арбитр Марко Гуида потянулся в карман и вынес свой вердикт. Это был поворотный момент этого матча, которым очень успешно воспользовались игроки Динамо, которые оказались с численным преимуществом".

Попытки найти какие-то другие причины этого поражения в статье от Football Scotland вышли безуспешными. Поэтому мы перейдем на другой шотландский ресурс — Daily Record. В заголовке они также упомянули о потере потенциальных 40 миллионов фунтов за невыход в основной этап Лиги Чемпионов. Впрочем в самом материале нашли куда больше интересных моментов, на которых следует сконцентрировать внимание.

Бесспорно, там также в первую очередь вспомнили об очень спорной красной карточке Жефте, при этом отмечают, насколько "Рейнджерс" был интереснее в первом тайме и им банально не повезло выйти вперед и решить вопрос этого противостояния еще до того, как команда осталась в меньшинстве. О киевской команде они особо ничего не написали, красную карточку назвали несправедливой, впрочем отметили еще одну проблему, которая помешала "Рейнджерс" сегодня получить нужный результат: "Мы хотели бы вспомнить замечательный вечер 1987-го года на Айброксе, когда команда Грэма Сунсесса обыграла мощное в то время киевское Динамо. Болельщики до сих пор говорят, что атмосфера на стадионе, когда рейнджеры выиграли со счетом 2:0, была одной из лучших в истории. И как бы Филипп Клеман не пытался сплотить болельщиков прийти и создать атмосферу на Хампдене, ничего не получилось, это было и близко не так мощно".

"Последние надежды Рейнджерс на Лигу Чемпионов исчезли", — с таким заголовком вышло издание Sky Sports. Конечно, особое внимание в этом материале было уделено именно красной карточке Жефте. "Команда держалась в течение 30 минут после красной карточки, но в конце концов развалилась, когда Александр Пихаленок и Назар Волошин, которые вышли на замену, забили быстрые два мяча и похоронили все надежды шотландцев на ничью".

Зато автор этого материала отметил команду Александра Шовковского, которая выдержала давление от коллектива Клемана на первых минутах и даже нашла чем ответить. То есть они не сбрасывают все не неудачу и удаления, отдают должное и киевлянам: "Киев выглядел очень стремительным и целеустремленным, они держали оборону Рейнджерс в постоянной готовности".

Алан Хаттон, который работает экспертом на британском ВВС, назвал решение главного арбитра удалить Жефте "позором". Он описал это решение как катастрофическое и именно оно стоило Рейнджерс итогового результата. А Билли Доддс из этого же издания пишет следующее: "Структура сезона Рейнджерс уже разрушена, вот то решение от арбитра в начале второго тайма стоило команде Клемана всего сезона, который теперь нужно организовывать по-другому, в том числе это касается и трансферного окна, ведь команда недополучит 40 миллионов фунтов".

"Никакого милосердия от киевлян после того, как они остались в большинстве: два гола за три минуты — высокая цена, которую они заставили заплатить Рейнджерс за собственную ошибку", — это отрывок из материала The Sun. И это было едва ли не единственное издание, которое решило не так подробно концентрировать свое внимание на красной карточке, зато в материале есть немало критики в сторону главного наставника "Рейнджерс" и команды в целом. Впрочем, отметить, что тот эпизод очень повлиял на судьбу противостояния, они также не забыли.

Вот таким получилось противостояние киевского "Динамо" против "Рейнджерс". Конечно, наши британские коллеги недовольны решением арбитра, их можно понять. Вот только жаль, что поражение любимой команды они рассматривают исключительно через призму этого удаления. Возможно, были и другие проблемы, кроме красной?