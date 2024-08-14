Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Рейнджерс иногда действовал агрессивно
Наставник киевлян выступил на пресс-конференции
Фото - Динамо
Александр Шовковский пообщался с журналистами после матча.
"Мы прекрасно знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но так же понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи. Важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Возможно, будут какие-нибудь провокации, но не поддаваться на них.
Безусловно, гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было произвести незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами".
"Я видел и худшие красные карточки в своей карьере. Но на сегодняшний день есть определенные правила. И если в воздухе ведется борьба и одного игрока бьют в лицо, то это желтая карточка как минимум. Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Настроение игроков сыграло с хозяевами злую шутку. Футболисты "Рейнджерс" были мотивированными, иногда мне казалось, что они даже агрессивно действовали. И это я тоже могу понять, есть желание победить, и это в крови. Игроки должны унимать свои эмоции, тем более, если у тебя есть желтая карточка, нужно действовать внимательнее и осторожнее”, – подчеркнул тренер.
В финале квалификации "Динамо" будет играть против "Зальцбурга".
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, дальше - без Моуринью, шоу от Карабаха
- Рейнджерс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Определился следующий соперник для победителя пары Динамо - Рейнджерс по Лиге чемпионов