Шовковский: Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Рейнджерс иногда действовал агрессивно

Александр Шовковский пообщался с журналистами после матча.

"Мы прекрасно знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но так же понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи. Важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Возможно, будут какие-нибудь провокации, но не поддаваться на них.

Безусловно, гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было произвести незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами".