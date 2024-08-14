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Шовковский: Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Рейнджерс иногда действовал агрессивно

Лига Чемпионов
Обновлено

Наставник киевлян выступил на пресс-конференции

Шовковский: Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Рейнджерс иногда действовал агрессивно

Фото - Динамо

Новина українською

Александр Шовковский пообщался с журналистами после матча.

"Мы прекрасно знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но так же понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи. Важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Возможно, будут какие-нибудь провокации, но не поддаваться на них.

Безусловно, гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было произвести незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами".

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"Я видел и худшие красные карточки в своей карьере. Но на сегодняшний день есть определенные правила. И если в воздухе ведется борьба и одного игрока бьют в лицо, то это желтая карточка как минимум. Это не была прямая красная карточка – это была вторая желтая. Настроение игроков сыграло с хозяевами злую шутку. Футболисты "Рейнджерс" были мотивированными, иногда мне казалось, что они даже агрессивно действовали. И это я тоже могу понять, есть желание победить, и это в крови. Игроки должны унимать свои эмоции, тем более, если у тебя есть желтая карточка, нужно действовать внимательнее и осторожнее”, – подчеркнул тренер.

В финале квалификации "Динамо" будет играть против "Зальцбурга".

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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