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Клеман: За каждое лишнее слово я могу получить бан на матч в еврокубках. Оставим мои мысли в голове
Наставник Рейнджерс – о вылете из Лиги чемпионов
Фото: rangers.co.uk
Филипп Клеман ответил на вопросы журналистов после встречи.
[Об удалении] “Ничего не происходило. Он не двигает рукой, рука рядом с телом. Я пытался понять решение и спросить рефери, но он придерживается своей позиции. Для него это был чистый фол и вторая желтая.
Не могу сказать, что это убило мечту в тот момент, потому что я горжусь, как игроки вдесятером были хорошо организованы и пытались найти эпизоды для контратак. До этого мы доминировали и создавали шансы, хотя и не так массово, потому что "Динамо" тоже хорошая команда. Они уставали и мы понимали, что в последние полчаса получим больше свободного пространства”.
"Футболисты продолжали верить, но когда ты пропускаешь гол в конце, начинается рулетка – сравнять счет или пропустить второй раз. Это убило мечту раздевалки, 50 тысяч болельщиков. Мы ожидали лучшего уровня в принятии решений. Для меня это было самое плохое решение, которое я видел за 30-летнюю карьеру.
За каждое лишнее слово я могу получить бан на следующий матч в еврокубках. Поэтому оставим мои мысли в уме. Надо быть умным для клуба и команды, извлечь положительные уроки. Если вы попадаете в Лигу чемпионов, то вы можете действовать быстрее, поскольку клуб получает 40 млн. Поэтому вещи, которые клуб хочет в будущем, потребуют больше времени”, – заявил наставник.
С 2011 года "Рейнджерс" только однажды пробился в групповой этап ЛЧ. Это был сезон 2022/23, в котором шотландский гранд проиграл все 6 матчей с общим счетом 2:22.
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