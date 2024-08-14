Клеман: За каждое лишнее слово я могу получить бан на матч в еврокубках. Оставим мои мысли в голове

Филипп Клеман ответил на вопросы журналистов после встречи.

[Об удалении] “Ничего не происходило. Он не двигает рукой, рука рядом с телом. Я пытался понять решение и спросить рефери, но он придерживается своей позиции. Для него это был чистый фол и вторая желтая.

Не могу сказать, что это убило мечту в тот момент, потому что я горжусь, как игроки вдесятером были хорошо организованы и пытались найти эпизоды для контратак. До этого мы доминировали и создавали шансы, хотя и не так массово, потому что "Динамо" тоже хорошая команда. Они уставали и мы понимали, что в последние полчаса получим больше свободного пространства”.