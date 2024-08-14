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Клеман: За каждое лишнее слово я могу получить бан на матч в еврокубках. Оставим мои мысли в голове

Лига Чемпионов
Обновлено

Наставник Рейнджерс – о вылете из Лиги чемпионов

Клеман: За каждое лишнее слово я могу получить бан на матч в еврокубках. Оставим мои мысли в голове

Фото: rangers.co.uk

Новина українською

Филипп Клеман ответил на вопросы журналистов после встречи.

[Об удалении] “Ничего не происходило. Он не двигает рукой, рука рядом с телом. Я пытался понять решение и спросить рефери, но он придерживается своей позиции. Для него это был чистый фол и вторая желтая.

Не могу сказать, что это убило мечту в тот момент, потому что я горжусь, как игроки вдесятером были хорошо организованы и пытались найти эпизоды для контратак. До этого мы доминировали и создавали шансы, хотя и не так массово, потому что "Динамо" тоже хорошая команда. Они уставали и мы понимали, что в последние полчаса получим больше свободного пространства”.

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"Футболисты продолжали верить, но когда ты пропускаешь гол в конце, начинается рулетка – сравнять счет или пропустить второй раз. Это убило мечту раздевалки, 50 тысяч болельщиков. Мы ожидали лучшего уровня в принятии решений. Для меня это было самое плохое решение, которое я видел за 30-летнюю карьеру.

За каждое лишнее слово я могу получить бан на следующий матч в еврокубках. Поэтому оставим мои мысли в уме. Надо быть умным для клуба и команды, извлечь положительные уроки. Если вы попадаете в Лигу чемпионов, то вы можете действовать быстрее, поскольку клуб получает 40 млн. Поэтому вещи, которые клуб хочет в будущем, потребуют больше времени”, – заявил наставник.

С 2011 года "Рейнджерс" только однажды пробился в групповой этап ЛЧ. Это был сезон 2022/23, в котором шотландский гранд проиграл все 6 матчей с общим счетом 2:22.

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Рейнджерс (Глазго) Филипп Клеман
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Источник:
Rangers Football Club
Опубликовал: Александр Симченко
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