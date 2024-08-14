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Динамо – вторая команда по количеству побед в квалификационных раундах Лиги чемпионов
Киевляне успешно выступают в отборе
Getty Images/Global Images Ukraine
Столичный клуб оформил 43-ю викторию в квалификации самого престижного еврокубка. Это второй показатель в истории. Больше только у загребского "Динамо" (59 побед в 106 матчах). Украинский коллектив провел 73 встречи в "летней" части ЛЧ.
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Также "Динамо" забило 140 голов, снова уступая коллегам из Хорватии (198 мячей).
Отметим, что топ-20 замыкает донецкий "Шахтер". У "горняков" 22 виктории в 40 поединках. "Рейнджерс", кстати, находится на 17-й строчке (22 победы в 47-ми матчах).
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