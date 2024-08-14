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Капитан Рейнджерс: Решение судьи поменяло всю динамику игры с Динамо

Лига Чемпионов

Джеймс Тавернье прокомментировал результат ответного матча Лиги чемпионов

Капитан Рейнджерс: Решение судьи поменяло всю динамику игры с Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и защитник "Рейнджерс" Джеймс Тавернье прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Разумеется, обидно не получить шанс пройти в следующий раунд и попытаться сыграть за выход в Лигу чемпионов. Мы, конечно, все еще в еврокубках, в Лиге Европы, но во время игры решение судьи поменяло всю динамику игры.

Я говорил с судьей, как это произошло. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо. Оглядываясь назад во время игры, он встал очень рано. Я думал, что это даже не был штрафной удар.

Я думаю, что он прыгнул первым. В том, что он сделал, нет злого умысла. Это мяч 50 на 50, который летит в воздухе. Джефте выпрыгнул раньше. Он ударил его в воздухе. Я не знаю, сколько там было контакта.

Очевидно, это имело большое значение. Мы, очевидно, оглянемся назад, и нам нужно быстро забыть про это. У нас еще одна игра на выходных. Посмотрим, какие уроки мы можем извлечь из этого. Затем отойдем от поражения и нам нужно будет снова идти вперед", - отметил Тавернье.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 08:57
Так до вилучення господарі були "господарями", проте коли б'єшся за кожен м'яч то можеш не лише оволодіти сферою... вдарити суперника, а і заробити картку. Нехай подякують судді, що він не поставив пенальті та не видалив гравця який поцілив Попову у чоло. Так там був незначний удар, але скільки ми бачили навіть червоних за такі небезпечні витівки!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 08:57
Так до вилучення господарі були "господарями", проте коли б'єшся за кожен м'яч то можеш не лише оволодіти сферою... вдарити суперника, а і заробити картку. Нехай подякують судді, що він не поставив пенальті та не видалив гравця який поцілив Попову у чоло. Так там був незначний удар, але скільки ми бачили навіть червоних за такі небезпечні витівки!
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1
0
storm_ua (Николаев)
14.08.2024 в 08:18
Ну что сказать, по игре в полных составах, шотландцы скорей всего бы дожали дк. Их игра таки на порядок была выше. Но нарушение было, 2 жёлтая и красная по делу, спорить бесполезно.
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 08:24
... з тебе оракул, як з говна пуля....
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