Капитан Рейнджерс: Решение судьи поменяло всю динамику игры с Динамо

Капитан и защитник "Рейнджерс" Джеймс Тавернье прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Разумеется, обидно не получить шанс пройти в следующий раунд и попытаться сыграть за выход в Лигу чемпионов. Мы, конечно, все еще в еврокубках, в Лиге Европы, но во время игры решение судьи поменяло всю динамику игры.

Я говорил с судьей, как это произошло. Он объяснил, что это был удар локтем в лицо. Оглядываясь назад во время игры, он встал очень рано. Я думал, что это даже не был штрафной удар.

Я думаю, что он прыгнул первым. В том, что он сделал, нет злого умысла. Это мяч 50 на 50, который летит в воздухе. Джефте выпрыгнул раньше. Он ударил его в воздухе. Я не знаю, сколько там было контакта.

Очевидно, это имело большое значение. Мы, очевидно, оглянемся назад, и нам нужно быстро забыть про это. У нас еще одна игра на выходных. Посмотрим, какие уроки мы можем извлечь из этого. Затем отойдем от поражения и нам нужно будет снова идти вперед", - отметил Тавернье.