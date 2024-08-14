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Динамо начало продажу билетов на матч с Зальцбургом
Киевляне прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Київ
Сразу после ответного матча с "Рейнджерс" (2:0, 3:1 по сумме двух матчей) "Динамо" сообщило о начале продажи билетов на первый поединок плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевляне будут принимать австрийский "РБ Зальцбург".
Игра состоится в польском городе Люблин на "Люблин Арене" в среду, 21 августа. Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
Цена билетов различных ценовых категорий варьируется от 45 до 345 польских злотых.
Приобрести билеты можно по ссылке.
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