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Ребров поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ
Сергей Станиславович посетил ответный матч киевлян с "Рейнджерс"
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу "Динамо" над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Поздравляю "Динамо" с очень важной победой!
Был рад посетить сегодняшний матч против "Рейнджерс" в Глазго, поздравить команду с результатом и пожелать успехов в предстоящем раунде плей-офф", - написал Ребров в своем Instagram.
Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.
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