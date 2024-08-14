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Ребров поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов

Сергей Станиславович посетил ответный матч киевлян с "Рейнджерс"

Ребров поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу "Динамо" над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Поздравляю "Динамо" с очень важной победой!

Был рад посетить сегодняшний матч против "Рейнджерс" в Глазго, поздравить команду с результатом и пожелать успехов в предстоящем раунде плей-офф", - написал Ребров в своем Instagram.

Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.

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Сергей Ребров Украина Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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