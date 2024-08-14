Моуринью: Фенербахче никогда не выиграет Лигу чемпионов. Лига Европы больше адаптирована к нашему уровню

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из квалификационного раунда Лиги чемпионов от французского "Лилля" (1:1, 1:2).

"Лучше не говорить о пенальти. Когда я смотрю на другие инциденты, которые произошли со мной в последнее время... Только судья знает, почему был назначен пенальти, только ВАР знает. Я горжусь своей командой.

Мы проигрываем экономически, потому что Лига чемпионов, очевидно, является важным стимулом для клуба, и мы теряем шанс играть против сильнейших команд мира. Но мы никогда не выиграем Лигу чемпионов. Мы никогда не выйдем в финал Лиги чемпионов. Никогда.

Но мы сыграем в Лиге Европы, и в Лиге Европы, если… если… Я не хочу говорить остальное. Я предпочитаю остаться на "если". Потому что если я скажу дальше - у меня будут проблемы. Если вы хотите узнать больше о "если" - я приглашаю вас посмотреть матч "Рома" — "Севилья" в финале Лиги Европы сезона 2022/2023, и вы поймете, о чем я говорю.

Как я уже говорил, Лига чемпионов была бы отличным турниром для клуба, отличной для игроков. Но у нас никогда не было бы шанса зайти в ней очень, очень далеко, а Лига Европы больше адаптирована к нашему уровню. И я хочу привить амбиции команде, чтобы она преуспела", - сказал португальский специалист.