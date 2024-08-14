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"Этот результат поднимет моральный дух": Шевченко - о победе Динамо над Рейнджерс
Глава УАФ оценил важность победы киевского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился своими мыслями после победы "Динамо" над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются многие люди в Украине на данный момент. Насколько этот результат добавил им радости?
– Конечно, это важно. У "Динамо" очень много болельщиков, поскольку это один из важнейших клубов Украины. И этот результат поднимет моральный дух людей и бойцов на передовой, которые продолжают бороться, но точно смотрели эту игру.
Мы должны верить и быть объединенными. Спорт занимает важное место в жизни украинцев. Многие болельщики смотрели эту игру. Я думаю, что сегодня очень хороший день для нас, - сказал Шевченко.
Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.
????️'On the front line people are fighting but they've been watching this game, for sure'— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 13, 2024
Former Ukrainian player and manager Andriy Shevchenko says Dynamo Kyiv's win will help raise morale for some of the Ukrainian people ????????⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/quMTEZCk30
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