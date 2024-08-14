Михалик: Если бы решение судьи было не в нашу пользу, то это было бы неприятным моментом

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик прокомментировал игру киевского клуба в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с "Рейнджерс" (2:0).

- В принципе игра "Динамо" понравилась. Я говорил до поединка, что главная задача - это выдержать первые 20-30 минут. Но я не могу сказать, что "Рейнджерс" действительно зажал, потому что я, честно говоря, чечал, что будет первых минут 20 будут шотландцы сильно давить. "Рейнджерс" конечно наносил удары, но я ожидал, что они создадут больше опасности. А игра "Динамо" мне действительно понравилась.

- Вы говорите, что шотландцы не прессинговали, как вы ожидали, но считаете, что именно выход "Динамо" из того прессинга сыграл решающую роль?

- Сейчас я могу сказать, что в команде этот компонент на неплохом уровне. Не только в этой игре, но и вообще во всех матчах Лиги чемпионов - с "Партизаном" и с "Рейнджерс". Хотя нельзя спорить с тем, что в этой игре помогло удаление в составе шотландцев.

Я действительно переживал, что первые 30 минут может быть тяжело игрокам "Динамо", чтобы "Рейнджерс" их не зажал интенсивным прессингом, потому что британские команды могут это качественно сделать. Но динамовцы выдержали, перетерпели, а в конце дожали соперника и переломили ход игры, которая до этого в принципе была равной, как по мне. Уже после удаления "Динамо" выглядело интереснее.

- А действительно ли тянул фол на Караваеве от Жефте на вторую желтую для бразильца?

- Честно говоря, все такие решения выносятся на рассмотрение судьи. Сейчас не понимаю вообще такие моменты, не только в этой игре, но и в целом. Когда-то за такие моменты не дали бы не то что желтую, никто и нарушения бы не свистел, а сейчас такие правила, видимо. Если бы это решение не в нашу пользу было, то это было бы неприятным моментом, но раз судья принял это решение, значит, видимо, фол тянул на желтую.

Такие решения мне не нравятся, потому что мне более нравится жесткий футбол, в который играли раньше. Сейчас часто можно в матчах увидеть симуляции, но в этом эпизоде, если судья поставил, то ну и слава Богу, как говорится.

- В целом на протяжении игры мы увидели очень много фолов от шотландцев. Могло ли это быть преднамеренными провокациями с их стороны?

- Я не думаю, что здесь дело в провокациях. Эти фолы - это больше про британский стиль игры, в который они обычно и играют. Игра идет "от ножа", больше демонстрируют жесткий футбол. Но мне "Динамо" понравилось тем, что они в этом компоненте не уступили, что очень важно.

- "Рейнджерс" даже после удаления имел достаточное количество голевых моментов. Чего не хватило "Динамо", чтобы сразу перехватить инициативу в поединке?

- Я считаю, что правильным решением было не атаковать большими силами сразу после красной карточки для игрока "Рейнджерс". Не надо было создавать ситуацию, как говорится, "шашки наголо - и все вперед побежали". Это футбол - потеря одного игрока - это конечно существенно, но не критично, есть команды, которые и вдесятером выигрывают. Поэтому "Динамо" все сделало рационально, - считает Михалик.