Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс

13 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

Утром, на следующий день после поединка, на успех украинского клуба отреагировал легендарный экс-футболист, а ныне спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна.Он поставил эмодзи аплодисментов в Instagram-stories.

Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.