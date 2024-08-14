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Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс

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Представитель донецкого клуба поздравил киевлян

Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

13 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Игра завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

Утром, на следующий день после поединка, на успех украинского клуба отреагировал легендарный экс-футболист, а ныне спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна.Он поставил эмодзи аплодисментов в Instagram-stories.

Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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