  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Экс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение

Лига Чемпионов

Судейский анализ матча Рейнджерс - Динамо (0:2)

Экс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Глазго состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Первая игра закончилась со счетом 1:1, вторую же выиграло "Динамо" со счетом 2:0. Один из ключевых эпизодов матча – это удаление Жефте на 51-й минуте. После него игра поменялась.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Позже представители "Рейнджерс" сетовали на работу арбитра, говоря, что красная карточка была несправедлива и она сломала игру. Прокомментировать решение арбитра сайт UA-Футбол попросил бывшего судью ФИФА Сергея Шебека.

- До 50-й минуты матча "Рейнджерс" – "Динамо" шла абсолютно равная игра на победный успех с обеих сторон. И тут произошло удаление бразильца Жефте после второй желтой карточки, - говорит эксперт. - И как оказалось – это был переломный момент в матче. Играя в меньшинстве, хозяева не выдержали темпа и скоростного футбола, предложенного динамовцами, пропустив в конце два мяча. После игры это удаление вызвало бурю негодования у наставника "Рейнджерс" Филиппа Клемана. Он вышел на поле и в эмоциональной форме предъявил претензии арбитру матча. Так что же произошло?

- В борьбе за верховой мяч сошлись Караваев и Жефте. Бразильский игрок выпрыгнул раньше и выше оппонента, первым сыграв в мяч, а Караваев, не успевая дотянуться до круглого, подлез под руку соперника. Произошло обычное игровое столкновение. Итальянский арбитр, видимо, не совсем удачно выбрал позицию, смотрел под искаженным углом, посчитав, что Жефте умышленно ударил локтем Караваева по лицу. Как итог – удаление. Если быть объективным, это ошибочное решение, - говорит эксперт. - Можно было бы продолжить игру. Таких единоборств в чемпионате Шотландии, Англии предостаточно. И вряд ли там судьи останавливают игру. Но как бы там ни было, "Динамо" играло классно и заслуженно победило. А цена удаления для "Рейнджерс" оказалась высокой. К сожалению, в таких ситуациях с желтой карточкой ВАР не может вмешиваться, исправляя ошибку арбитра.

Дальше в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом".

По теме
yellow-arrow
Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
yellow-arrow
Михалик: Если бы решение судьи было не в нашу пользу, то это было бы неприятным моментом
yellow-arrow
"Этот результат поднимет моральный дух": Шевченко - о победе Динамо над Рейнджерс
Динамо (Киев) Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 11:58
ТО Є ТАК Бо за словами іншого більш досвідченого судді до 70% ситуації на полі суперечливі... Для одних удар, хоч і слабенький, в чоло Попова це пенальті та червона, а для інших Деніс "підліз" Це ж не регбі! Тому арбітр і зупинив цю невиправдано жорстоку поведінку господарів!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.08.2024 в 11:58
ТО Є ТАК Бо за словами іншого більш досвідченого судді до 70% ситуації на полі суперечливі... Для одних удар, хоч і слабенький, в чоло Попова це пенальті та червона, а для інших Деніс "підліз" Це ж не регбі! Тому арбітр і зупинив цю невиправдано жорстоку поведінку господарів!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости