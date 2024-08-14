Экс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение

В Глазго состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Первая игра закончилась со счетом 1:1, вторую же выиграло "Динамо" со счетом 2:0. Один из ключевых эпизодов матча – это удаление Жефте на 51-й минуте. После него игра поменялась.

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Позже представители "Рейнджерс" сетовали на работу арбитра, говоря, что красная карточка была несправедлива и она сломала игру. Прокомментировать решение арбитра сайт UA-Футбол попросил бывшего судью ФИФА Сергея Шебека.

- До 50-й минуты матча "Рейнджерс" – "Динамо" шла абсолютно равная игра на победный успех с обеих сторон. И тут произошло удаление бразильца Жефте после второй желтой карточки, - говорит эксперт. - И как оказалось – это был переломный момент в матче. Играя в меньшинстве, хозяева не выдержали темпа и скоростного футбола, предложенного динамовцами, пропустив в конце два мяча. После игры это удаление вызвало бурю негодования у наставника "Рейнджерс" Филиппа Клемана. Он вышел на поле и в эмоциональной форме предъявил претензии арбитру матча. Так что же произошло? - В борьбе за верховой мяч сошлись Караваев и Жефте. Бразильский игрок выпрыгнул раньше и выше оппонента, первым сыграв в мяч, а Караваев, не успевая дотянуться до круглого, подлез под руку соперника. Произошло обычное игровое столкновение. Итальянский арбитр, видимо, не совсем удачно выбрал позицию, смотрел под искаженным углом, посчитав, что Жефте умышленно ударил локтем Караваева по лицу. Как итог – удаление. Если быть объективным, это ошибочное решение, - говорит эксперт. - Можно было бы продолжить игру. Таких единоборств в чемпионате Шотландии, Англии предостаточно. И вряд ли там судьи останавливают игру. Но как бы там ни было, "Динамо" играло классно и заслуженно победило. А цена удаления для "Рейнджерс" оказалась высокой. К сожалению, в таких ситуациях с желтой карточкой ВАР не может вмешиваться, исправляя ошибку арбитра.

Дальше в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом".