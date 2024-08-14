УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом

13 августа "Динамо" обыграло "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

За счет этой победы киевляне выиграли двухматчевое противостояние (1:1, 2:0) и прошли в раунд плей-офф, где встретятся с австрийским "Зальцбургом".

УЕФА составил расписание этих поединков.

Первая встреча состоится 21 августа в польском городе Люблин на "Люблин Арене". Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге на "Ред Булл Арена". Старт поединка - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Напомним, победитель этого противостояний пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов.