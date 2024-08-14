Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
Киевская и австрийская команды поспорят за путевку в групповой раунд турнира
Фото: ФК Динамо Київ
13 августа "Динамо" обыграло "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
За счет этой победы киевляне выиграли двухматчевое противостояние (1:1, 2:0) и прошли в раунд плей-офф, где встретятся с австрийским "Зальцбургом".
УЕФА составил расписание этих поединков.
Первая встреча состоится 21 августа в польском городе Люблин на "Люблин Арене". Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
Ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге на "Ред Булл Арена". Старт поединка - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
Напомним, победитель этого противостояний пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- "Киевляне, где ваше милосердие?". Рейнджерс - Динамо. Обзор послематчевой британской прессы
- Динамо Киев до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап
- Удаление и удачные замены. Рейнджерс - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
- Известно, кто в Украине будет транслировать матч Рейнджерс - Динамо
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Ребров поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ
Комментарии 2