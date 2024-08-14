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УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом

Лига Чемпионов

Киевская и австрийская команды поспорят за путевку в групповой раунд турнира

УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

13 августа "Динамо" обыграло "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

За счет этой победы киевляне выиграли двухматчевое противостояние (1:1, 2:0) и прошли в раунд плей-офф, где встретятся с австрийским "Зальцбургом".

УЕФА составил расписание этих поединков.

Первая встреча состоится 21 августа в польском городе Люблин на "Люблин Арене". Начало - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге на "Ред Булл Арена". Старт поединка - в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Напомним, победитель этого противостояний пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.08.2024 в 13:25
Зальцбург Бущану накидает 13 мячей за два матча. Вот увидите!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
14.08.2024 в 13:25
Зальцбург Бущану накидает 13 мячей за два матча. Вот увидите!
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Вarcelinius
14.08.2024 в 12:27
Третий раз подряд Динамо играет ответку в гостях, да шо это за пздц такой, ну?
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