Михалик: С Шовковским в воротах я был спокоен. Теперь так - с Бущаном

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик высказал свое мнение относительно лидеров киевской команды на данный момент.

- Очень активным на своем фланге в этой игре был Кабаев, несколько раз имел возможность отличиться результативной передачей. Как вам игра Владислава в этом матче?

- Очень неплохо Владислав сыграл, но так же мне понравился и Караваев, и Бражко - каждый делал свою работу. Тем не менее хочется после игры похвалить многих.

- Снова результативным действием отметился Шапаренко. Чувствуется, что сейчас Николай является лидером коллектива?

- Я считаю, что чувствуется. Понятно, что есть такие ветераны как Бущан или Ярмоленко, лидеры и на поле, и в раздевалке. Но среди младших игроков Шапаренко и Буяльский так же являются лидерами команды - это ребята, которые ведут игру. Дай Бог не сглазить, ведь сейчас Шапаренко только набирает форму, это было видно и по сборной, и сейчас. Когда он наберет свою оптимальную форму, я думаю, что он переедет в какой-то топовый европейский чемпионат.

Читайте также УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом

- Также среди молодых футболистов сейчас хорошо себя показывает Волошин. Как вам его игра?

- Волошин мне нравится не только сейчас, но и вообще. Пожалуй, из всех молодых футболистов Волошин для меня самый интересный.

Если он будет и дальше так играть, как сейчас, держать этот уровень, то, я думаю, что он перерастет, как минимум, в лидера "Динамо". Как максимум - "Динамо" может продать его в какой-то более сильный чемпионат.

- А как Вам игра новичка команды - Александра Пихаленка?

- Хорошо вышел Пихаленок, забил гол, хотя и Виталий Буяльский довольно неплохо действовал. Мне нравится, как Буяльский вместе с Шапаренко вел игру. Но в конце Пихаленок открыл счет и я заметил, что он хорошо влился в динамовский коллектив - такое ощущение, что он уже там давно играет.

- Насколько важную роль в этом противостоянии сыграл Георгий Бущан?

- Жора Бущан - молодец, он несколько раз хорошие удары потянул раз. Моменты, когда голкипер, как говорится, "тянет на себе", тоже добавляют уверенности защитникам. Я считаю, что роль Бущана сейчас очень важна. Матч с "Вересом" - это показатель. Когда Жора играет, то чувствуется, что защита команды увереннее действует. Я не хочу говорить, что Нещерет виноват, ошибки бывают у всех. Я думаю, что он нормальный голкипер и еще прибавит. Но вот произошла ошибка и уже в команде немножко паника после того, как 2:0 вели и кучу моментов не забили. А тут раз - и такое произошло.

Скажу по собственному опыту, когда Саня Шовковский стоял в воротах, то я был уверен, что сзади все в порядке, и спокойно себя чувствовал. Когда вставал кто-то другой на подмену - даже не важно, кто конкретно выходил, то немножко уже была неуверенность. Здесь так же - роль Бущана добавляет уверенности игрокам. Он - футболист с опытом, может в определенных моментах на защитников крикнуть, где-то удачно ногами сыграть, - рассказал Михалик.