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Заховайло: Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо, обязан получить премию от президента клуба
Футбольный эксперт отреагировал на победу столичного клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал результат ответного матча "Динамо" с "Рейнджерс" (2:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев. Александр Шовковский подтвердил свою компетентность.
Почерк и стиль, с каждой следующей игрой, становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего "Динамо" Киев. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.
Все замены принесли результат. Тот кто внёс предложение о приобретении игрока Пихаленка обязан получить дополнительную премию от президента клуба", - написал Заховайло в своем Facebook.
Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.
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