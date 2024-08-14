  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Заховайло: Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо, обязан получить премию от президента клуба
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заховайло: Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо, обязан получить премию от президента клуба

Лига Чемпионов

Футбольный эксперт отреагировал на победу столичного клуба

Заховайло: Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо, обязан получить премию от президента клуба

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал результат ответного матча "Динамо" с "Рейнджерс" (2:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев. Александр Шовковский подтвердил свою компетентность.

Почерк и стиль, с каждой следующей игрой, становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего "Динамо" Киев. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.

Все замены принесли результат. Тот кто внёс предложение о приобретении игрока Пихаленка обязан получить дополнительную премию от президента клуба", - написал Заховайло в своем Facebook.

Напомним, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Зальцбургом". Матчи состоятся 21 и 27 августа.

Читайте такжеМихалик: С Шовковским в воротах я был спокоен. Теперь так - с Бущаном

По теме
yellow-arrow
Иван Балан: Игровая дисциплина и человеческое отношение у динамовцев в Глазго были на высоте
yellow-arrow
Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
yellow-arrow
Михалик: С Шовковским в воротах я был спокоен. Теперь так - с Бущаном
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Вячеслав Заховайло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости