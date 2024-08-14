Заховайло: Тот, кто предложил купить Пихаленка в Динамо, обязан получить премию от президента клуба

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал результат ответного матча "Динамо" с "Рейнджерс" (2:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Играли дисциплинированно. Очень близко к идеалу, и поэтому заслуженно победили. Бесспорно, на результат повлияло удаление, но это уже проблемы шотландцев. Александр Шовковский подтвердил свою компетентность.

Почерк и стиль, с каждой следующей игрой, становится более чётким очертанием модели игры сегодняшнего "Динамо" Киев. Не буду петь дифирамбы, а просто порадуюсь.

Все замены принесли результат. Тот кто внёс предложение о приобретении игрока Пихаленка обязан получить дополнительную премию от президента клуба", - написал Заховайло в своем Facebook.