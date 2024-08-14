Иван Балан: Игровая дисциплина и человеческое отношение у динамовцев в Глазго были на высоте

Вчерашняя победа динамовцев Киева над шотландским грандом "Глазго Рейнджерс" (2:0) показала, что команда Александра Шовковского на правильном пути. Преодоление британского барьера вместе с двумя уверенными "викториями" в двухраундовом поединке предыдущего раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном" вселяют оптимизм в сердца украинских болельщиков.

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Впечатлениями о вторничных событиях на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго с корреспондентом UA-Футбол поделился один из старейшин нашего тренерского корпуса, бывший наставник "Эвиса", запорожского "Торпедо", "Металлурга"/"Ильичевца" и "Ворсклы" Иван Балан.

– Лично мне игра понравилась, – говорит он. - Результат нормальный. Понятно, что всегда хочется, чтобы он был еще лучше, но как бы то ни было, а задача выполнена: в Люблине 1:1, а в Глазго 2:0. В следующий раунд соревнований "Динамо" вышло вполне заслуженно. Уже в первом матче с шотландской командой киевляне выглядели хорошо, однако до победы немного не дотянули. А вот во второй встрече выиграли заслуженно, доказав всем, что сильнее соперника. Наша команда достигла желаемого благодаря выполнению тренерской установки и настоящему мужскому характеру.

– Насколько повлияло на игру во втором тайме удаление бразильского легионера "Рейнджерс" Жефте?

- Шотландцы действительно играли очень грубо – коварно били, толкали наших игроков, откровенно наступали на ноги… Однако я не думаю, что на результат матча подействовало именно удаление бразильца. Вот, скажем, недавно "Шахтер" играл с "Полисьем" и после окончания поединка на поле была заваруха. Так вот, одно дело, когда игра завершилась, а совсем другое, когда это происходит в разгар матча. Это мы и увидели у футболистов "Глазго Рейнджерс", которые своими умышленными действиями пытались спровоцировать игроков команды-соперницы на нарушение правил с возможным удалением. Кстати, британцы действовали так и в первом матче – причем, не только жестко, но и жестоко. Что касается вчерашнего поединка, то игровая дисциплина и человеческое отношение друг к другу у динамовцев были на высоте. На грубость и провокации соперников они никак не реагировали, а делали на футбольном поле свое дело. О чем свидетельствует такой красноречивый факт, как отсутствие у "Динамо" даже желтых карточек. Допускаю, что кто-то из тренерского штаба киевской команды акцентировал внимание подопечных на том, что ни в коем случае не отвечать на провокации шотландцев. Наши ребята молодцы: после очередной грубости со стороны соперника через 15-20 секунд поднимались с газона и продолжали играть.

– В следующем раунде плей-офф Лиги чемпионов соперником "Динамо" будет австрийский "Зальцбург". Какие факторы, на ваш взгляд, гарантируют нашей команде достижение положительного результата?

– Если динамовцы будут придерживаться всего того, что позволило им победить "Партизан" и "Глазго Рейнджерс", то способны добиться успеха. Уверен, что Александр Шовковский по собственному опыту знает, каковы его составляющие.