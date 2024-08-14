Если повезет чуть-чуть. Акценты зрителя на игре Динамо с Глазго Рейнджерс

Главное ощущение, оставшееся после матча в Глазго - это была встреча двух равных соперников. И если бы не удаление, трудно сказать, чем именно она бы закончилась. Хотя многие и уверены, что “рейнджеры” дожали бы киевлян. Я бы так не утверждал.

Но говоря о том, что хозяева поля играли посредственно, тем самым наши спецы косвенно принижают успех “Динамо”. Поскольку в этом двухраундовом поединке мы сумели получить игровое преимущество лишь благодаря количественному.

Повторюсь, игра смотрелась абсолютно равной. Причем до удаления Жефте на 50-й минуте единственный голевой момент был создан у наших ворот: Бущан парировал удар Маккосленда.

Оказавшись в большинстве, команда Шовковского достаточно быстро организовала парочку угроз воротам соперника, но они были не столь уж очевидными: промах Караваева и заблокированный удар Буяльского. “Рейнджерс” огрызнулись опасной атакой, в ходе которой Попову пришлось дважды бросаться под мяч.

Ожидаемое превосходство пришло в последнюю четверть часа, когда победу принесли резервы - пресловутая кавалерия из-за холмов решила исход сражения. Голы Пихаленка и Волошина в течение двух минут убили интригу, чья туманная завеса висела над полем почти все три часа, отведенные на эту дуэль.

Шовковский действительно блеснул предусмотрительностью. И те, кто хотел бы видеть Ярмоленко и Буяльского на лавке с начала игры, этого как-то не учитывают. Хотя, вряд ли он мог предвидеть численное преимущество своей команды. А решающим фактором успеха “Динамо” многие из нас справедливо называют именно этот.

Если быть объективным, то следует признать, что киевлянам изрядно повезло с ним. Комментарий коллеги Юстаса ко второму предупреждению Жефте: “70 на 30 против карточки, по моему мнению. Особенно, если она вторая. Акцентированного удара локтем не увидел, умысла тоже. Неосторожность в игровом моменте”.

“Классическое на усмотрение”- добавил он в концовке. Что ж, итальянский рефери Гвида усмотрел в нашу пользу. Но, положа руку на сердце, разве вы увидели не то же, что и наш консультант? Все элементарно: представим себе, что такое решение принято в пользу соперника. Не знаю, как вы, а я бы уже полчаса дрался…

Удаление стало ключевым моментом поединка, и коуча “Рейнджерс” понять можно легко. Другое дело - чтобы качественно этим воспользоваться, тоже нужно умение, которое и было проявлено в полной мере. Но еще раз, в полных составах все могло закончиться как угодно, в том числе и плачевно для нас.

Можно сказать, что у “динамовцев” оказались развязаны руки. А уж тогда-то они и смогли продемонстрировать свое превосходство в командной игре и индивидуальном мастерстве, о которых столько было говорено экспертами накануне. Но не ранее - мы были разве что не хуже соперника, не более.

Игра в целом, пожалуй, немного уступала люблинской в зрелищности, хотя результативная развязка, в какой-то мере, это и компенсировала. Первый тайм вообще стал худшим из четырех, в этом смысле. На поле шла вязкая борьба достойных друг друга команд, и кабы не то же удаление, так оно могло продолжаться и дальше.

Киевляне, безусловно, “наиграли” на победу в этом матче, но лишь в концовке и в большинстве. А уж два мяча по такой игре - это даже слишком.

Самой заметной фигурой для меня стал Караваев. Номинальный защитник, он чаще других засветился в ключевых эпизодах игры в атаке - трижды. Самым удачным из этих действий, не считая формального ассиста Пихаленку, стал пас Буяльскому. Да и вторая желтая, на секундочку, была заработана на том же Караваеве.

А следующая остановка на пути к Лиге чемпионов - “Зальцбург”. Все, как положено: поднимаемся на более высокий уровень. Согласно установившимся реалиям, для команды Шовковского пора бы здесь “перевести стрелку”, отправив ее на комфортный запасный путь Лиги Европы. Но плох тот “динамовец”, кто не мечтает о большем.

Однако должного потенциала для этого в бойцовских поединках с “Глазго Рейнджерс” не углядел. Поэтому победа в раунде плей-офф и выход в турнир сильнейших клубов Европы отсюда выглядят сенсацией. Но для своих возможностей и с учетом той ямы, в которой оказалась УПЛ из-за войны, “Динамо” сегодня смотрится вполне достойно.

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