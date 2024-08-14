Александр Севидов: Ванат – самое слабое звено Динамо. Не успевает на прострелы, запаздывает за событиями на поле

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Металлиста", "Карпат", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов поделился для UA-Футбол мыслями о повторном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Рейнджерс" - "Динамо", который закончившился победой киевлян со счетом 2:0

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- Можно констатировать, это заслуженная победа "Динамо". Отметил бы очень хорошее физическое состояние команды. В этом компоненте подопечные Шовковского показали достойный уровень в трех поединках: в двух с "Партизаном", в чемпионате против "Вереса", а также с "Рейнджерсом". Динамовцы играют на больших скоростях до последних минут, почти не останавливаются. Плюс, команда раскрепощенная, и на такую игру приятно смотреть. Если сравнивать с предыдущими сезонами, команда "бежит", получая удовольствие от своей игры.

- Кто больше всего приятно удивил в этом матче?

- Однозначно Михавко. Если в первой игре он немного ошибался, был небольшой мандраж, то сейчас сыграл молодцом. К тому, что выигрывал многие единоборства, видно обладает хорошим первым пасом, не стушевался, старался вести игру. Одним словом у него есть перспективы вырасти в классного игрока. Хорошо смотрелись Караваев, Кабаев, Шапаренко.

- А есть ли игроки выпавшие из игры?

- Пока не может попасть в игру нападающий Ванат. Не успевает на прострелы, где-то опаздывает на шаг за событиями на поле. Пока это самое слабое звено команды. Думаю, Ванат наберет нужные кондиции и еще не раз поможет команде.

- На фоне такой крепкой команды как "Рейнджерс" "Динамо" показало свои сильные стороны. Не так ли?

- Да, можно согласиться, что "Рейнджерс" хорошая команда. Это не серая команда, как сказал один бывший игрок "Динамо" проигравший какой-то период в чемпионате Шотландии. Они дают играть, открываются под мяч, может быт не было такой плотности между линиями, чем и воспользовались киевляне. "Динамо" просто измотало соперника двигая быстро мяч, и шотландцам приходилось тратить много сил на отбор, к тому же играя в меньшинстве. Одного игрока и не хватало в защите, чтобы перекрывать зоны.

- И тут, когда соперник физически подсел, Шовковский произвел, как оказалось удачную замену…

- Это тренерское чутье и видение игры. Вышедшие и забившие решающие голы Пихаленок и Волошин еще больше добавили командной скорости, и шотландцы посыпались. Сейчас у Шовковского приятная головная боль. Буяльский, Шапаренко и Пихаленок все игроки одного плана, но играть могут только двое. В первом матче в основе вышел Пихаленок, а Буялський на замену, в Глазго наоборот. Это хорошо, когда есть полноценная замена и можно варьировать составом. Правильная замена дала результат.

- Удаление на 50-й минуте очень многое решило. Как оказалось, это был переломный момент матч. Согласны?

- Можно сказать, что с арбитром на повезло. Фортуна и фемида повернулись к нам лицом. Было лояльное судейство. "Динамо" ведь не виновато, что игрока удалили. Они воспользовались шансом и получили преимущество. Можно гадать, как бы закончилась игра, если бы не удаление? Но повторюсь, киевляне сыграли здорово, показали привлекательную игру, и заслуженно победили. Многое решило четкие и отлаженные командные действия, где каждый знает свой маневр, куда нужно бежать и вовремя открыться под передачу. Еще отмечу, "Динамо" в этой игре очень хорошо выходили из-под прессинга. Так был забит второй мяч. Выход из обороны, идеальный длинный пас от Бражко на бегущего за спины защитников Волошина, открывание Шапаренко и голевой обратный ассист Волошину, который и поставил финальную точку. Все было сделано в такт и здорово. Приятно было смотреть. Так, что с победой "Динамо"! Ждем такой же игры и результата с "Зальцбургом".