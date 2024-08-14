Воробей: Хотя небольшим фаворитом был Рейнджерс, я верил в проход Динамо

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» - «Динамо» 0:2.

— Ничейный счет первого поединка давал какой-либо из команд преимущество?

— Конечно, у меня была вера в проход Динамо в раунд плей-офф, но небольшим фаворитом являлся клуб из Глазго. Все-таки дома шотландские команды, при поддержке своих фанатов, играют лучше, чем в гостях. Это я могу сказать на примере матчей Шахтера и Селтика в Лиге чемпионов. Пару раз мы играли на Селтик Парк, и это было запоминающееся. Поддержка в Шотландии на самом высоком уровне.

— В стартовом составе киевлян произошло одно изменение по сравнению с матчем в Люблине. Вместо Пихаленка на поле вышел Буяльский. Стало ли это неожиданно для тебя?

— Если, честно, то это было неожиданно. Но у главного тренера команды свое видение и это его решение сработало во благо команды. Значит, все Шовковский сделал правильно.

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— Обе замены и оказались решающими. Голы Пихаленка и Волошина позволили динамовцам отпраздновать победу…

— Да. Особенно я рад за Сашу Пихаленка. Он талантливейший футболист. А его левая нога…С таким понимаем игры он заслуживает места в стартовом составе. Александр заменил Буяльского на 75-й минуте встречи и не делал никаких одолжений, не обижался ни на кого, а просто играл на команду. В его активе шикарный гол.

Когда в штрафной Глазго Рейнджерс стоит 9 футболистов – нужно бить издалека. Пихаленок все сделал на самом высоком уровне. Его гол – самый важный в матче. Сразу после этого Шапаренко и Волошин разыграли прекрасную комбинацию на скорости и счет стал уже 2:0 в нашу пользу. А вот кто мне пока совсем не нравится, так это Лонвейк – он вообще не понимает командную игру Динамо.

— Впереди плей-офф раунд и битва с австрийским Зальцбургом. Каковы шансы Динамо на проход серебряного призера чемпионата Австрии?

— Знаю, что Зальцбург впервые за 11 лет не стал чемпионом своей страны. Конечно, Зальцбург сильнее Глазго Рейнджерс. До первого матча – шансы двух команд равные. Нужно приложить все усилия и мастерство, чтобы обыграть Зальцбург. У подопечных Александра Шовковского хорошие шансы вернуться в сильнейший турнир Старого Света.