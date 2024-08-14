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Динамо в матче с Рейнджерс забило свой 250-й выездной гол в еврокубках

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От Бибы до Волошина

Динамо в матче с Рейнджерс забило свой 250-й выездной гол в еврокубках

fcdynamo.com

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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс" "Динамо" одержало важную победу. Киевляне на выезде победили со счетом 2:0.

Второй забитый мяч на 84-й минуте записал в свой актив полузащитник "Динамо" Назар Волошин.

Таким образом, Назар Волошин стал автором 250-го гостевого гола "Динамо" в еврокубках.

Юбилейные гостевые голы "Динамо" в еврокубках

1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Колрейн Сев. Ирландия 14' (1:0) 6:1

50-й 16.04.1986 КК ½ Игорь БЕЛАНОВ Дукла Чехия 64' (1:0) 1:1

100-й 09.12.1998 ЛЧ ГТ Каха КАЛАДЗЕ Ланс Франция 60' (1:0) 3:1

150-й 13.08.2008 ЛЧ КР3 Артем МИЛЕВСКИЙ спартак россия 45' (2:1) 4:1

200-й 11.12.2014 ЛЕ ГТ Джермейн ЛЕНС Стяуа Румыния 90+4' (2:0) 2:0

250-й 13.08.2024 ЛЧ КР3 Назар ВОЛОШИН Рейнджерс Шотландия 84' (2:0) 2:0

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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