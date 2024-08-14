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Зальцбург также перенес свой матч чемпионата для подготовки к Динамо

Лига Чемпионов

Правда, у австрийцев это прописано в регламенте

Зальцбург также перенес свой матч чемпионата для подготовки к Динамо

instagram.com/fcredbullsalzburg

Новина українською

Соперник "Динамо" по плей-офф квалификации Лиги чемпионов, австрийский "РБ Зальцбург", также перенес один из матчей внутреннего чемпионата.

Перенесен был поединок 4-го тура австрийской Бундеслиги против "Хартберга", который должен был состояться 24 августа, сообщает австрийское отделение Sky Sports.

Все дело в том, что с 2021 года все клубы австрийской Бундеслиги имеют право переноса матчей чемпионата, которые должны состояться между двумя поединками плей-офф еврокубков. Этим положением регламента и воспользовался "РБ Зальцбург".

Напомним, что матч 4-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла" также был перенесен.

Напомним, киевляне сыграют против "РБ Зальцбурга" 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии "бело-синие" выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.

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Динамо (Киев) Зальцбург
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Источник:
Sky Sport Austria
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
14.08.2024 в 19:05
Вот сц7ки, ничего своего придумать не могут
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
14.08.2024 в 19:05
Вот сц7ки, ничего своего придумать не могут
Ответить
1
1

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