Зальцбург также перенес свой матч чемпионата для подготовки к Динамо

Соперник "Динамо" по плей-офф квалификации Лиги чемпионов , австрийский "РБ Зальцбург", также перенес один из матчей внутреннего чемпионата.

Перенесен был поединок 4-го тура австрийской Бундеслиги против "Хартберга", который должен был состояться 24 августа, сообщает австрийское отделение Sky Sports.

Все дело в том, что с 2021 года все клубы австрийской Бундеслиги имеют право переноса матчей чемпионата, которые должны состояться между двумя поединками плей-офф еврокубков. Этим положением регламента и воспользовался "РБ Зальцбург".

Напомним, что матч 4-го тура УПЛ "Динамо" - "Ворскла" также был перенесен.

Напомним, киевляне сыграют против "РБ Зальцбурга" 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии "бело-синие" выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.