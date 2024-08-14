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Зальцбург также перенес свой матч чемпионата для подготовки к Динамо
Правда, у австрийцев это прописано в регламенте
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Соперник "Динамо" по плей-офф квалификации
Перенесен был поединок 4-го тура австрийской Бундеслиги против "Хартберга", который должен был состояться 24 августа, сообщает австрийское отделение Sky Sports.
Все дело в том, что с 2021 года все клубы австрийской Бундеслиги имеют право переноса матчей чемпионата, которые должны состояться между двумя поединками плей-офф еврокубков. Этим положением регламента и воспользовался "РБ Зальцбург".
Напомним, что
Напомним, киевляне сыграют против "РБ Зальцбурга" 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии "бело-синие" выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.
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