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Ступар: Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна

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Удаление у Рейнджерс в Шотландии вызвало массу апелляций и нареканий

Ступар: Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Глазго состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Первая игра закончилась со счетом 1:1, вторую же выиграло "Динамо" со счетом 2:0. Один из ключевых эпизодов матча – это удаление Жефте на 51-й минуте. После него игра поменялась.

Позже представители "Рейнджерс" сетовали на работу арбитра, говоря, что красная карточка была несправедлива и она сломала игру.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно свою оценку решению итальянского рефери:

"В современном футболе очень много борьбы. И игрокам, которые уже имеют в пассиве одно предупреждение, надо быть осторожными в своих действиях.

Более очевидной была первая желтая карточка бразильскому легионеру, который на чужой половине поля грубо атаковал динамовца. Никаких вопросов. Во втором эпизоде судья посчитал, что у Жефте после того, как выиграл верховую дуэль у Караваева, был контакт с динамовцем, за что и был наказан еще одним предупреждением. Шотландцы считали такое решение арбитра противоречивым, но рефери находился неподалеку этой дуэли на "втором этаже" и был убежден в своей правоте. Поддержал его в этом и арбитр VAR.

Конечно, шотландцам было обидно, потому что это удаление сказалось на ходе событий в матче. Оставшись в большинстве, динамовцы перехватили инициативу и таки дожали соперника. Но это уже проблемы хозяев. Ведь они не воспользовались своими выгодными моментами, а в первом пропущенном голе есть вина их вратаря", – рассказал Ступар.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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