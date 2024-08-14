Ступар: Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна

В Глазго состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и киевским "Динамо". Первая игра закончилась со счетом 1:1, вторую же выиграло "Динамо" со счетом 2:0 . Один из ключевых эпизодов матча – это удаление Жефте на 51-й минуте. После него игра поменялась.

Позже представители "Рейнджерс" сетовали на работу арбитра, говоря, что красная карточка была несправедлива и она сломала игру.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно свою оценку решению итальянского рефери: