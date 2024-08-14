Шацких: Какие проблемы с удалением у Рейнджерс? Судил, простите, судья, который работал на ЧМ, Евро и ЛЧ

Экс-форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких высказался о победе киевлян над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Какие ваши впечатления от игры "Динамо" в матче с "Рейнджерс"?

– Достаточно уверенно играли. Неплохая игра по содержанию, по эпизодам. Понятно, что удаление, конечно, сильно повлияло. Думаю, в равных составах было бы сложнее. Как сложилось – так сложилось. Главное, что победили достаточно уверенно, прошли дальше и остался один шаг.

– В первом тайме шотландцы действовали несколько активнее. Не было ли у вас опасений после дебютных 45 минут, что что-то может пойти не так ли?

– Я бы не сказал… Они более агрессивно вышли, много контактов было, много чисто шотландского футбола. Разумеется, дома играли – мы знаем, как там болеют. Да, по движению они были более азартными, но "Динамо" выдержало, не тушевались, нормально контролировали мяч. Киевляне создали 2-3 неплохих эпизода с участием Кабаева и Шапаренко. Ярмоленко, конечно, если бы во время этих двух прострелов был немного агрессивнее в завершающей стадии, то, думаю, он смог бы забить.

Во втором тайме, уже после удаления, "Рейнджерс" сами поняли и начали играть на удержание счета, чтобы довести игру до дополнительного времени, до пенальти. Они понимали, что в меньшинстве им будет очень тяжело.

– Удаление Жефте – ключевой момент матча?

– Если судить по игре, то да. Удаление намного облегчило решение задачи. Не знаю, как бы сложилось, если бы не было удаления, этого никто не знает, но это способствовало более быстрому решению задачи. Не было такой агрессии у "Рейнджерс", не было эмоций на мощные атаки и т.д. "Динамо" уже полностью контролировало ход матча.

– В Шотландии сейчас истерика, они считают, что удаление – несправедливое, даже требуют арбитра отстранить. Каково ваше мнение относительно того, были ли основания удалять Жефте?

– Две желтые карточки – справедливые. Какие проблемы? Не вижу никаких. Арбитр его предупредил еще в первый раз. Это, простите, судья, судящий ЧМ, Евро и Лигу чемпионов . Из того, что я увидел, две заслуженные желтые карточки.

– Как вы прокомментируете удачные замены Шовковского? Все-таки Пихаленок и Волошин своими голами решили судьбу матча.

– Если вышли и забили, решили результат матча… Шовковский не то, что угадал, думаю, эти замены были запланированы. Выходящие на замену люди же появляются не ослаблять команду, а усиливать, что они и сделали. Это их прямая обязанность – отдавать передачи и забивать голы. Игроки группы атаки сделали свое дело, что и должны были сделать. Особенно мне понравился второй гол: классическая комбинация, выход-диагональ, отличная передача во второй темп и исполнение – просто классика.