Суркис: Игроки Динамо бьются не за деньги, а за Украину, хотят доказать, что они мужики

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над "Рейнджерс" (1:1, 2:0) в квалификации Лиги чемпионов и проход команды в следующий раунд турнира.

"Я не понимаю, чего они ждали. Мы провели очень хорошую подготовку к сезону, ребята были очень хорошо настроены. Они сегодня бьются не за деньги, а за Украину.

Они хотят доказать, что они мужики. Поэтому я понимаю, что эта победа нужна была не только ребятам, но и всей Украине, болеющим за украинский футбол.

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Я очень благодарен Андрею Шевченко, Сергею Реброву, тем, кто приехал поддержать команду. Мне очень понравилось, что ребятам в обоих матчах все удавалось с первой до последней минуты.

Мы должны играть за выход в групповой этап. "Зальцбург" – это непростая команда. Она каждый год играет в ЛЧ, потому будет очень сложно. Мы будем бороться и пытаться туда попасть", – сказал Суркис.