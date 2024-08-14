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Суркис: Игроки Динамо бьются не за деньги, а за Украину, хотят доказать, что они мужики

Лига Чемпионов
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Президент Динамо - о победе над Рейнджерс

Суркис: Игроки Динамо бьются не за деньги, а за Украину, хотят доказать, что они мужики

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над "Рейнджерс" (1:1, 2:0) в квалификации Лиги чемпионов и проход команды в следующий раунд турнира.

"Я не понимаю, чего они ждали. Мы провели очень хорошую подготовку к сезону, ребята были очень хорошо настроены. Они сегодня бьются не за деньги, а за Украину.

Они хотят доказать, что они мужики. Поэтому я понимаю, что эта победа нужна была не только ребятам, но и всей Украине, болеющим за украинский футбол.

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Я очень благодарен Андрею Шевченко, Сергею Реброву, тем, кто приехал поддержать команду. Мне очень понравилось, что ребятам в обоих матчах все удавалось с первой до последней минуты.

Мы должны играть за выход в групповой этап. "Зальцбург" – это непростая команда. Она каждый год играет в ЛЧ, потому будет очень сложно. Мы будем бороться и пытаться туда попасть", – сказал Суркис.

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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Михаил Черныш
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