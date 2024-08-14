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Шацких: Зальцбург - не Рейнджерс и не Партизан

Лига Чемпионов

Будут сложные матчи для обеих команд

Шацких: Зальцбург - не Рейнджерс и не Партизан

Фото: ФК Динамо Київ

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Экс-форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких порассуждал о шансах киевлян в матчах плей-офф раунда Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург".

"Шансы 50 на 50. "Зальцбург", конечно, не "Рейнджерс" и не "Партизан" – это понятно. Они более грамотная и организованная, опытная команда, которая всегда участвует в Лиге чемпионов. Такие австрийцы – обученные, с хорошей подготовкой, с хорошей и грамотной школой.

Во-первых, будет очень интересно и в то же время сложно. Как и "Зальцбургу" будет сложно, так и "Динамо". Узнаем через две недели, - сказал Шацких.

Напомним, что первая встреча команд состоится 21 августа в польском городе Люблин. Ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге на "Ред Булл Арене".

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2024 в 22:45
Осел Шацкий мог бы глянуть как выступали Рейнджерс и Зальцбург в еврокубках в последние годы. Как бы 2 года назад лишь по пенальти финал Лиги Европы проиграли, Зальцбург в финале играл, когда назывался ещё "Казино"
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
14.08.2024 в 22:45
Осел Шацкий мог бы глянуть как выступали Рейнджерс и Зальцбург в еврокубках в последние годы. Как бы 2 года назад лишь по пенальти финал Лиги Европы проиграли, Зальцбург в финале играл, когда назывался ещё "Казино"
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