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Шацких: Зальцбург - не Рейнджерс и не Партизан
Будут сложные матчи для обеих команд
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-форвард "
"Шансы 50 на 50. "Зальцбург", конечно, не "Рейнджерс" и не "Партизан" – это понятно. Они более грамотная и организованная, опытная команда, которая всегда участвует в Лиге чемпионов. Такие австрийцы – обученные, с хорошей подготовкой, с хорошей и грамотной школой.
Во-первых, будет очень интересно и в то же время сложно. Как и "Зальцбургу" будет сложно, так и "Динамо". Узнаем через две недели, - сказал Шацких.
Напомним, что первая встреча команд состоится 21 августа в польском городе Люблин. Ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге на "Ред Булл Арене".
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