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Демьяненко: Если б так удалили игрока Динамо - мы бы тоже считали это спорным
Много обсуждается удаление игрока Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок и тренер "
– Чувствовалось, что динамовцы хорошо поработали над исправлением ошибок, допущенных неделю назад в первом поединке в Люблине. Речь идет, прежде всего, об игре в обороне. Помнится, в Польше "Рейнджерс" – особенно в конце матча – серьезно преобладал на втором этаже.
В ответном матче этого уже не было заметно. Я объясняю это тем, что крайние защитники киевлян с помощью полузащитников уже выше встречали хозяев, создавая им трудности с фланговыми проходами и нацеленными передачами.
Во-вторых, практически без ошибок действовали стопперы Попов и Михавко, которые не только справились с выполнением своих прямых обязанностей, но и начинали наступательные операции. На мой взгляд, они, а также вратарь Бущан и вышедший на замену полузащитник Пихаленок были лучшими в "Динамо".
– До 51-й минуты, когда команды играли в равных составах, "Динамо" почти не угрожало владением хозяев. Почему не получались наступательные действия?
– Наверное, было желание, прежде всего, не пропустить. Это киевлянам удалось, дома шотландцы даже создали меньше голевых моментов, чем в Люблине. Почему у гостей не получалось впереди? Были проблемы с переходом от обороны в атаку, и хозяева успевали перестроиться.
– На ваш взгляд, вторая желтая карточка бразильскому легионеру хозяев была справедливой?
– 50 на 50. Это было решение арбитра, и когда он наказывал бразильца, то не сомневался в своей правоте. Пожалуй, если бы в похожей ситуации удалили с поля динамовца, то мы бы тоже считали это решение спорным.
– Хозяева даже в меньшинстве при поддержке трибун продолжали диктовать условия.
– При таких обстоятельствах добиться перелома игры должны были свежие исполнители. Наставник Александр Шовковский не прогадал, выпустив на поле, прежде всего, Пихаленка и Волошина. Первый добавил осмысленности действиям наших полузащитников, а второй – скорости.
Вратарь хозяев, по-видимому, не владел информацией, что Пихаленок не только не боится брать игру на себя, но и обладает хорошо поставленным ударом. Потому что выстрел Александра из-за пределов штрафной застал его врасплох.
А потом была примерно разыграна комбинация с участием Шапаренко и Волошина, и игру уже можно было закрывать. По моему мнению, динамовцы заслуженно пробились дальше, по крайней мере, в Люблине и Глазго создали больше голевых моментов.
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