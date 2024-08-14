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Леоненко: Динамо подарок должно сделать - судье и бразильцу Рейнджерс
Легенда снова выступил с критикой
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о победе киевлян над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
— Виктор Евгеньевич, как вам игра "Динамо"?
— Киевляне подарок должны сделать — арбитру и бразильскому игроку. Я так и не понял, за что игрок "Рейнджерс" получил красную карточку. Откровенного удара локтем я не увидел. Тем более, что, как правило, ко всем англичанам, шотландцам, ирландцам арбитры более снисходительны во время игры вверху.
— Но по шее немного локтем проехался.
— Так вот, если бы он проехался. Жефте выпрыгнул на полметра выше, борьбы как таковой в воздухе не было. Судья решил так — это нам пошло на пользу. Победили и хорошо. Правда, Шовковский говорит, что им отступать было некуда. А почему же тогда не было возможностей для взятия ворот? Чтобы можно было сказать о плохой реализации. Здесь также наговорить можно три короба, что мы их размотали и в концовке дожали...
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