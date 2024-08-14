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Леоненко: Динамо подарок должно сделать - судье и бразильцу Рейнджерс

Лига Чемпионов
Обновлено

Легенда снова выступил с критикой

Леоненко: Динамо подарок должно сделать - судье и бразильцу Рейнджерс

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о победе киевлян над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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— Виктор Евгеньевич, как вам игра "Динамо"?

— Киевляне подарок должны сделать — арбитру и бразильскому игроку. Я так и не понял, за что игрок "Рейнджерс" получил красную карточку. Откровенного удара локтем я не увидел. Тем более, что, как правило, ко всем англичанам, шотландцам, ирландцам арбитры более снисходительны во время игры вверху.

— Но по шее немного локтем проехался.

— Так вот, если бы он проехался. Жефте выпрыгнул на полметра выше, борьбы как таковой в воздухе не было. Судья решил так — это нам пошло на пользу. Победили и хорошо. Правда, Шовковский говорит, что им отступать было некуда. А почему же тогда не было возможностей для взятия ворот? Чтобы можно было сказать о плохой реализации. Здесь также наговорить можно три короба, что мы их размотали и в концовке дожали...

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Виктор Леоненко Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.08.2024 в 23:30
Вітя пробухав свої мізки.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.08.2024 в 23:30
Вітя пробухав свої мізки.
Ответить
0
0

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