Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами
Пепейн Лейндерс – о слабых сторонах команды
Фото - Getty Images
Наставник австрийского гранда прокомментировал итоги ответного матча против "Твенте" (3:3).
“Я еще не разговаривал с аналитиками по стандартам, но они определенно недовольны. Мы должны это проанализировать. Мы провели невероятный первый тайм. Голы получились безумными, команды действительно показали хороший футбол".
"Начало в нашем исполнении, то, как мы искали свободных игроков, как работал контрпрессинг, как мы справлялись с их длинными передачами – это было здорово. Но в последние 20 минут мы очень устали”, – отметил тренер.
Во второй встрече "Зальцбург" пропустил от "Твенте" два из трех мячей после угловых.
Популярное сейчас
- Реал - Аталанта. Анонс и прогноз матча Суперкубка УЕФА на 14.08.2024
- Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка
- Шацких: Какие проблемы с удалением у Рейнджерс? Судил, простите, судья, который работал на ЧМ, Евро и ЛЧ
- Динамо Киев до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Заря заинтересована в услугах Любеновича, - источник