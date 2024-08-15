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Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами

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Пепейн Лейндерс – о слабых сторонах команды

Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами

Фото - Getty Images

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Наставник австрийского гранда прокомментировал итоги ответного матча против "Твенте" (3:3).

“Я еще не разговаривал с аналитиками по стандартам, но они определенно недовольны. Мы должны это проанализировать. Мы провели невероятный первый тайм. Голы получились безумными, команды действительно показали хороший футбол".

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"Начало в нашем исполнении, то, как мы искали свободных игроков, как работал контрпрессинг, как мы справлялись с их длинными передачами – это было здорово. Но в последние 20 минут мы очень устали”, – отметил тренер.

Во второй встрече "Зальцбург" пропустил от "Твенте" два из трех мячей после угловых.

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Источник:
Kurier
Опубликовал: Александр Симченко
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