Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами

Наставник австрийского гранда прокомментировал итоги ответного матча против "Твенте" (3:3).

“Я еще не разговаривал с аналитиками по стандартам, но они определенно недовольны. Мы должны это проанализировать. Мы провели невероятный первый тайм. Голы получились безумными, команды действительно показали хороший футбол".

Читайте также Хоффенхайм проявляет интерес к защитнику Зальцбурга

"Начало в нашем исполнении, то, как мы искали свободных игроков, как работал контрпрессинг, как мы справлялись с их длинными передачами – это было здорово. Но в последние 20 минут мы очень устали”, – отметил тренер.

Во второй встрече "Зальцбург" пропустил от "Твенте" два из трех мячей после угловых.