Мизин: Динамо приходилось терпеть в матче с Рейнджерс

Бывший игрок сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин прокомментировал результат ответного матча киевлян с "Рейнджерс" (2:0) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

- Сейчас среди болельщиков не утихают споры, пробились бы киевляне дальше, если бы не удаление в составе хозяев в начале второго тайма. Однако имеем то, что имеем. Не исключаю, что "Глазго Рейнджерс" заслуживал лучшей участи, но реалии таковы, что именно "Динамо" за какой-то шаг до основной части самого престижного футбольного турнира в Европе.

- И все же, почему до удаления Жефте игра "Динамо" не производила целостного впечатления, киевлянам явно не хватало смелых решений?

- Скорее всего, игроки чувствовали груз ответственности и поэтому больше заботились, чтобы сохранить свои владения нетронутыми. Много усилий было сосредоточено на разрушительных функциях и не случайно, что выдвинутый вперед Ванат находился на голодном пайке. Вот почему дело до угроз у ворот хозяев не доходило.

- В обороне на этот раз сыграли лучше?

- Чувствовалось, что динамовцы хорошо поработали над просчетами, допущенными в первом поединке, в частности, когда гости часто прессинговали юного стопера Михавко, заставляя того ошибаться. Тарас действовал значительно увереннее и вместе со своим партнером по обороне Поповым были одними из лучших на поле. На высоте был и наш вратарь Бущан.

- На ваш взгляд, второе предупреждение Жефте было справедливым?

- 50 на 50. Это было решение арбитра, который находился неподалеку от верховой дуэли бразильца с Караваевым.

- Чем вы можете объяснить, что, оказавшись в большинстве, динамовцы не сразу завладели инициативой?

- Психологией. Киевляне долгое время больше заботились о защите, а тут довольно неожиданно появился шанс сосредоточиться на наступлении. Нужно было сделать определенные перестроения. Ситуация начала выходить из под контроля хозяев после проведенных рулевым гостей Александром Шовковским замен. Киевляне перевели игру в нужное им русло, наладили игру в пас, начало проявляться их преимущество в функциональной подготовке. Как вишенка на торте – голы как раз свежих игроков Пихаленка и Волошина. По ходу матча динамовцам пришлось терпеть, далеко не все получалось, но все закончилось хеппи-эндом, – сказал Мизин.