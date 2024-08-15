Яворский: Динамо прибавляет, но киевлянам не хватает забивного форварда

Известный в прошлом футболист, а затем тренер Игорь Яворский проанализировал ответный поединок квалификации Лиги чемпионов между "Рейнджерс" и " Динамо ", в котором киевляне взяли верх – 2:0.

"В этом сезоне киевляне заметно прибавили. Команда хорошо готова функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Хватает сил умело прессинговать соперника у его ворот. Возросла скорость передач, что помогает качественнее действовать при позиционном наступлении. Динамовцы продуктивно провели селекционную работу и теперь у них длинная скамейка запасных.

Важно, что киевляне качественно работают над исправлением ошибок. Вспомним, как в первом матче с "Глазго Рейнджерс" в Люблине не безгрешной была линия обороны, а на этот раз в Глазго стопперы Попов и Михавко были одними из лучших на поле, более уверенно действовали в отборе. Молодцы.

Единственное, чего в матчах такого уровня еще не хватает динамовцам, так это бомбардира, играющего на острие атаки. Ванату не откажешь в старательности, он много двигается, но ему не хватает мощи в борьбе с гренадерами-защитниками. Не хватает и концентрации. Вспомните, как в Глазго Ванат в компенсированное время проиграл дуэль вратарю хозяев. Хорошо, что счет уже был - 2:0", – рассказал Яворский.