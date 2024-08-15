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Леоненко: Если бы не выпустили Пихаленка, то так и играли бы в квадрат до конца игры

Лига Чемпионов
Обновлено

Экспертное мнение по матчу Рейнджерс - Динамо

Леоненко: Если бы не выпустили Пихаленка, то так и играли бы в квадрат до конца игры

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о победе киевлян над "Рейнджерс" (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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"О защите можно сказать, что все – молодцы. Серьезных моментов для взятия ворот у шотландцев не было. Защитникам поставим пятерочку. А атаке – ноль, собрать всех в мешок и с моста.

Если бы не выпустили Пихаленка, то так и играли бы в квадрат до конца игры. Парень вышел и просто пробил. Он всегда, когда есть возможность, атакует – удар поставлен. Как Алиев когда-то. Защитник шотландцев в этом эпизоде помешал вратарю вовремя увидеть момент удара. Есть вопросы и к тому, почему Пихаленок раньше не вышел, почему он сидит в запасе.

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Когда не создаются моменты, то возникает вопрос, что футболисты делают на поле. Ванат пропал, Ярмоленко пропал, Буяльский выглядел, как будто капитанская повязка для него тяжелая. Думал, кого же можно отметить. Получается, что все одинаковые", - сказал Леоненко.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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