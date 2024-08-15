Демьяненко: Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме

Экс-игрок и тренер " Динамо " Анатолий Демьяненко, высказался о предстоящих поединках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют с австрийским "РБ Зальцбург".

– Теперь на очереди у киевлян – "РБ Зальцбург", который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – "Партизан" и "Рейнджерс". Кому отдаете предпочтение в этой паре?

– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.

В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в "Динамо".