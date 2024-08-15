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Демьяненко: Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме

Лига Чемпионов
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Слабых соперников на этом этапе уже не бывает

Демьяненко: Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме

instagram.com/fcredbullsalzburg

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко, высказался о предстоящих поединках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют с австрийским "РБ Зальцбург".

– Теперь на очереди у киевлян – "РБ Зальцбург", который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – "Партизан" и "Рейнджерс". Кому отдаете предпочтение в этой паре?

– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.

В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в "Динамо".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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