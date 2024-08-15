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Демьяненко: Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме
Слабых соперников на этом этапе уже не бывает
instagram.com/fcredbullsalzburg
Экс-игрок и тренер "
– Теперь на очереди у киевлян – "РБ Зальцбург", который играет в более качественный футбол, чем последние соперники – "Партизан" и "Рейнджерс". Кому отдаете предпочтение в этой паре?
– Жеребьевка выбрала для киевлян достойного визави. Тем более, австрийский футбол сейчас на подъеме.
В конце концов слабых соперников на этом этапе уже не бывает. С другой стороны, украинский клуб с каждым матчем прибавляет на международной арене. Я верю в "Динамо".
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