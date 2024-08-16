Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате

Михаил Спиваковский отметил отсутствие в австрийском гранде результативного форварда.

"У "Зальцбурга" по версии Transfermarkt суммарная стоимость – 177 млн ​​евро. У них есть 7-8 футболистов, торгующихся 10+ млн. Два очень качественных центральных защитника Омар Солет и Самсон Байду, 18 млн на двоих, правый защитник – Амар Дедич (20+ млн).

И в центре поля даже экс-игрок олимпийской сборной Аргентины Николас Капальдо не выглядит топ-проспектом, когда рядом есть Мауриц Кьегор и Мадс Бидструп. Очень качественный еще один темнокожий опорник. И главное, что под нападающим играет Оскар Глух".