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Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате
Журналист оценил кадровое состояние соперника
Михаил Спиваковский отметил отсутствие в австрийском гранде результативного форварда.
"У "Зальцбурга" по версии Transfermarkt суммарная стоимость – 177 млн евро. У них есть 7-8 футболистов, торгующихся 10+ млн. Два очень качественных центральных защитника Омар Солет и Самсон Байду, 18 млн на двоих, правый защитник – Амар Дедич (20+ млн).
И в центре поля даже экс-игрок олимпийской сборной Аргентины Николас Капальдо не выглядит топ-проспектом, когда рядом есть Мауриц Кьегор и Мадс Бидструп. Очень качественный еще один темнокожий опорник. И главное, что под нападающим играет Оскар Глух".
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"Я считаю, что очень повезло, что у "Зальцбурга" травмированы несколько футболистов. В первую очередь, это два нападающих – Фернардо и Конате. Это люди, которые в прошлом сезоне за 40 матчей на двоих забили 26 мячей, Конате – забил 22. Это не очень этично, но можно держать свечи, молиться”, – сказал Спиваковский в эфире “ТаТоТаке”.
Первый матч между командами состоится в Люблине 21 августа.
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