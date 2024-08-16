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Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате

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Журналист оценил кадровое состояние соперника

Спиваковский: Повезло, что у Зальцбурга травмирован нападающий Конате

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Михаил Спиваковский отметил отсутствие в австрийском гранде результативного форварда.

"У "Зальцбурга" по версии Transfermarkt суммарная стоимость – 177 млн ​​евро. У них есть 7-8 футболистов, торгующихся 10+ млн. Два очень качественных центральных защитника Омар Солет и Самсон Байду, 18 млн на двоих, правый защитник – Амар Дедич (20+ млн).

И в центре поля даже экс-игрок олимпийской сборной Аргентины Николас Капальдо не выглядит топ-проспектом, когда рядом есть Мауриц Кьегор и Мадс Бидструп. Очень качественный еще один темнокожий опорник. И главное, что под нападающим играет Оскар Глух".

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"Я считаю, что очень повезло, что у "Зальцбурга" травмированы несколько футболистов. В первую очередь, это два нападающих – Фернардо и Конате. Это люди, которые в прошлом сезоне за 40 матчей на двоих забили 26 мячей, Конате – забил 22. Это не очень этично, но можно держать свечи, молиться”, – сказал Спиваковский в эфире “ТаТоТаке”.

Первый матч между командами состоится в Люблине 21 августа.

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Зальцбург (Австрия) Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 04:41
Это маленькая фора для динама. Сильный всегда дает фору слабому. Правильно?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.08.2024 в 04:41
Это маленькая фора для динама. Сильный всегда дает фору слабому. Правильно?
Ответить
0
0

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