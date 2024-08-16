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Динамо на 11-м месте по количеству побед в ЛЧ. Временно обогнали Арсенал
Топ-10 уже близко
Фото: ФК Динамо Київ
Выездная виктория над "Рейнджерс" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов стала для киевлян 107-й на всех этапах соревнования.
Вице-чемпион УПЛ оставил позади лондонский "Арсенал", но осенью "канониры" смогут вернуть себе 11-ю позицию. На 10-й строчке находится "Аякс" (112), а возглавляет список "Реал" с большим отрывом (294).
Донецкий "Шахтер" занимает 28-ю позицию (61 победа), но "горняки" во многих случаях пропускали квалификацию и сразу получали путевку в групповой этап, где труднее оформлять виктории.
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