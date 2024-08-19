Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа

Сезон постепенно разгоняется, на этой неделе полноценно подключается Бундеслига. А еще состоится 1/32 финала Кубка Украины. Первые матчи "Динамо" и "Кривбасса" на завершающей стадии квалификации еврокубков, "Челси" в Лиге конференций, классные вывески в Ла Лиге и, конечно же, много УПЛ – доставайте ручку и календарь, отмечайте все самое интересное.

Понедельник, 19 августа

Неделя начнется без громких тайтлов, 1-й тур доиграют в Испании, Италии и Англии.

19:30. "Лечче" – "Аталанта". Серия А. Megogo

20:00. "Вальядолид" – "Эспаньол". Примера. Megogo

21:45. "Ювентус" – "Комо". Серия А. Megogo

22:00. "Лестер" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:30. "Вильярреал" – "Атлетико". Примера. Megogo

Вторник, 20 августа

Август, вторник – как правило, это время для матчей отбора главного клубного европейского турнира.

22:00. "Буде-Глимт" – "Црвена Звезда". Квалификация ЛЧ. N/A

22:00. "Динамо Загреб" – "Карабах". Квалификация ЛЧ. N/A

22:00. "Лилль" – "Славия". Квалификация ЛЧ. N/A

Среда, 21 августа

1/32 финала Кубка Украины припала на мидвик. Команды справятся до позднего вечера, дай Бог, чтобы тревоги особо не мешали футболистам. Вечером все внимание на себя украдет первая битва между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом". Киевляне хотят играть в основном раунде ЛЧ, для этого им нужно выбить непростого соперника.

13:00. "Олимпия Савинцы" – "Заря". Кубок Украины. N/A

15:00. "Пробий Городенка" – "Ингулец". Кубок Украины. N/A

16:00. "Минай" – "Виктория". Кубок Украины. N/A

17:00. "Колос" – "Оболонь". Кубок Украины. N/A

17:00. "Николаев" – "Буковина". Кубок Украины. N/A

18:00. "Карпаты" – "Черноморец". Кубок Украины. N/A

22:00. "Динамо" – "Зальцбург". Квалификация ЛЧ. 2+2 / YT-канал "Динамо"

22:00. "Мальме" – "Спарта" (Прага). Квалификация ЛЧ. N/A

22:00. "Мидтьюлланн" – "Слован" (Братислава). Квалификация ЛЧ. N/A

22:00. "Янг Бойз" – "Галатасарай". Квалификация ЛЧ. N/A

Четверг, 22 августа

И еще немного ранней стадии Кубка. Что касается вечера… Нас, естественно, интересует матч с участием украинского клуба. Номинально домашний поединок для "Кривбасса" против "Бетиса", последний шанс для команды Вернидуба зацепиться за еврокубки в этом сезоне. О, и "Челси" здесь! Непривычно, но реалистично.

13:00. "Кудровка" – "ЮКСА". Кубок Украины. N/A

17:00. "Металлист 1925" – "Верес". Кубок Украины. N/A

21:00. "Лудогорец" – "Петрокуб". Квалификация ЛЕ. N/A

21:00. "Кривбасс" – "Бетис". Квалификация ЛК. Киевстар ТВ

22:00. "Челси" – "Серветт". Квалификация ЛК. N/A

Пятница, 23 августа

Потихоньку вкатываемся в рутину чемпионатов. Пятница, а это значит, что много где стартует новый тур. Например, в Испании, Германии, Франции и Португалии. Бундеслига только открывает кампанию-2024/25, матчем с участием чемпиона.

20:00. "Сельта Виго" – "Валенсия". Примера. Megogo

21:30. "Боруссия М" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "ПСЖ" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

22:15. "СК Фаренсе" – "Спортинг". Примейра. Megogo

22:30. "Севилья" – "Вильярреал". Примера. Megogo

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Суббота, 24 августа

День откроется матчем чемпионата Украины. Обратите на это внимание, потому что больше поединков в УПЛ в субботу не будет. Миколенко едет к Лондон, Зинченко в Бирмингем, в Испании "Барселона" примет в домашних стенах гостей из Бильбао. На Апеннинах вечером играет "Дженоа" Малиновского, а в Португалии – "Бенфика" Трубина.

13:00. "Александрия" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

16:30. "Аугсбург" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Хольштайн". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Тоттенхэм" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Фулхэм" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Осасуна" – "Мальорка". Примера. Megogo

18:00. "Лион" – "Монако". Лига 1. Megogo

19:30. "Астон Вилла" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Парма" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Удинезе" – "Лацио". Серия А. Megogo

19:30. "Боруссия Д" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Барселона" – "Атлетик". Примера. Megogo

20:00. "Порту" – "Риу Аве". Примейра. Megogo

20:00. "Лилль" – "Анже". Лига 1. Megogo

21:45. "Интер" – "Лечче". Серия А. Megogo

21:45. "Монца" – "Дженоа". Серия А. Megogo

22:00. "Сент-Этьен" – "Гавр". Лига 1. Megogo

22:30. "Эспаньол" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo

22:30. "Хетафе" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

22:30. "Бенфика" – "Эштрела Амадора". Примейра. Megogo

Воскресенье, 25 августа

Тут УПЛ уже будет больше. "Оболонь" приедет в Житомир, "Рух" примет дома "Зарю". Ближе к вечеру "Кривбасс" сыграет с "Ингульцом". Забарный ждет в гости "Ньюкасл", а "Вулвз" – "Челси" Михаила Мудрика. Возможно, Ярмолюк выйдет на поле на "Энфилде". Не позволят лечь спать пораньше "Рома" Довбика и "Жирона" Цыганкова, у них в соперниках "Эмполи" и "Атлетико" соответственно.