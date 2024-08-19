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Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
График топ-матчей
Динамо
Сезон постепенно разгоняется, на этой неделе полноценно подключается Бундеслига. А еще состоится 1/32 финала Кубка Украины. Первые матчи "Динамо" и "Кривбасса" на завершающей стадии квалификации еврокубков, "Челси" в Лиге конференций, классные вывески в Ла Лиге и, конечно же, много УПЛ – доставайте ручку и календарь, отмечайте все самое интересное.
Понедельник, 19 августа
Неделя начнется без громких тайтлов, 1-й тур доиграют в Испании, Италии и Англии.
- 19:30. "Лечче" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 20:00. "Вальядолид" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 21:45. "Ювентус" – "Комо". Серия А. Megogo
- 22:00. "Лестер" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:30. "Вильярреал" – "Атлетико". Примера. Megogo
Вторник, 20 августа
Август, вторник – как правило, это время для матчей отбора главного клубного европейского турнира.
- 22:00. "Буде-Глимт" – "Црвена Звезда". Квалификация ЛЧ. N/A
- 22:00. "Динамо Загреб" – "Карабах". Квалификация ЛЧ. N/A
- 22:00. "Лилль" – "Славия". Квалификация ЛЧ. N/A
Среда, 21 августа
1/32 финала Кубка Украины припала на мидвик. Команды справятся до позднего вечера, дай Бог, чтобы тревоги особо не мешали футболистам. Вечером все внимание на себя украдет первая битва между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом". Киевляне хотят играть в основном раунде ЛЧ, для этого им нужно выбить непростого соперника.
- 13:00. "Олимпия Савинцы" – "Заря". Кубок Украины. N/A
- 15:00. "Пробий Городенка" – "Ингулец". Кубок Украины. N/A
- 16:00. "Минай" – "Виктория". Кубок Украины. N/A
- 17:00. "Колос" – "Оболонь". Кубок Украины. N/A
- 17:00. "Николаев" – "Буковина". Кубок Украины. N/A
- 18:00. "Карпаты" – "Черноморец". Кубок Украины. N/A
- 22:00. "Динамо" – "Зальцбург". Квалификация ЛЧ. 2+2 / YT-канал "Динамо"
- 22:00. "Мальме" – "Спарта" (Прага). Квалификация ЛЧ. N/A
- 22:00. "Мидтьюлланн" – "Слован" (Братислава). Квалификация ЛЧ. N/A
- 22:00. "Янг Бойз" – "Галатасарай". Квалификация ЛЧ. N/A
Четверг, 22 августа
И еще немного ранней стадии Кубка. Что касается вечера… Нас, естественно, интересует матч с участием украинского клуба. Номинально домашний поединок для "Кривбасса" против "Бетиса", последний шанс для команды Вернидуба зацепиться за еврокубки в этом сезоне. О, и "Челси" здесь! Непривычно, но реалистично.
- 13:00. "Кудровка" – "ЮКСА". Кубок Украины. N/A
- 17:00. "Металлист 1925" – "Верес". Кубок Украины. N/A
- 21:00. "Лудогорец" – "Петрокуб". Квалификация ЛЕ. N/A
- 21:00. "Кривбасс" – "Бетис". Квалификация ЛК. Киевстар ТВ
- 22:00. "Челси" – "Серветт". Квалификация ЛК. N/A
Пятница, 23 августа
Потихоньку вкатываемся в рутину чемпионатов. Пятница, а это значит, что много где стартует новый тур. Например, в Испании, Германии, Франции и Португалии. Бундеслига только открывает кампанию-2024/25, матчем с участием чемпиона.
- 20:00. "Сельта Виго" – "Валенсия". Примера. Megogo
- 21:30. "Боруссия М" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "ПСЖ" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
- 22:15. "СК Фаренсе" – "Спортинг". Примейра. Megogo
- 22:30. "Севилья" – "Вильярреал". Примера. Megogo
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Суббота, 24 августа
День откроется матчем чемпионата Украины. Обратите на это внимание, потому что больше поединков в УПЛ в субботу не будет. Миколенко едет к Лондон, Зинченко в Бирмингем, в Испании "Барселона" примет в домашних стенах гостей из Бильбао. На Апеннинах вечером играет "Дженоа" Малиновского, а в Португалии – "Бенфика" Трубина.
- 13:00. "Александрия" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:30. "Аугсбург" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Хольштайн". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Майнц" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "РБ Лейпциг" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Фрайбург" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Манчестер Сити" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Тоттенхэм" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Фулхэм" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Осасуна" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 18:00. "Лион" – "Монако". Лига 1. Megogo
- 19:30. "Астон Вилла" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Парма" – "Милан". Серия А. Megogo
- 19:30. "Удинезе" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 19:30. "Боруссия Д" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 20:00. "Барселона" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 20:00. "Порту" – "Риу Аве". Примейра. Megogo
- 20:00. "Лилль" – "Анже". Лига 1. Megogo
- 21:45. "Интер" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 21:45. "Монца" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 22:00. "Сент-Этьен" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Эспаньол" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 22:30. "Хетафе" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 22:30. "Бенфика" – "Эштрела Амадора". Примейра. Megogo
Воскресенье, 25 августа
Тут УПЛ уже будет больше. "Оболонь" приедет в Житомир, "Рух" примет дома "Зарю". Ближе к вечеру "Кривбасс" сыграет с "Ингульцом". Забарный ждет в гости "Ньюкасл", а "Вулвз" – "Челси" Михаила Мудрика. Возможно, Ярмолюк выйдет на поле на "Энфилде". Не позволят лечь спать пораньше "Рома" Довбика и "Жирона" Цыганкова, у них в соперниках "Эмполи" и "Атлетико" соответственно.
- 13:00. "Полесье" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Рух" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Борнмут" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Вулверхэмптон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Ланс" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Вольфсбург" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 18:00. "Кривбасс" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Реал" – "Вальядолид". Примера. Megogo
- 18:00. "Нант" – "Осер". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Ницца" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Страсбур" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Ливерпуль" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Санкт-Паули" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Торино" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 19:30. "Фиорентина" – "Венеция". Серия А. Megogo
- 20:00. "Леганес" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo
- 20:15. "Алавес" – "Бетис". Примера. Megogo
- 21:45. "Наполи" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 21:45. "Рома" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 21:45. "Марсель" – "Реймс". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Атлетико" – "Жирона". Примера. Megogo
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