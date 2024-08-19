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Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург

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Он обслуживал поединок за Суперкубок УЕФА-2024

Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил арбитров на первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25 "Динамо" - "Зальцбург".

Главный судья - швейцарец Сандро Шерер. Его ассистентами станут соотечественники Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Четвертым рефери будет Лионель Чуди.

Ответственным за систему VAR будет Федайи Сан, его помощник - Йоханнес фон Мандах (оба - тоже из Швейцарии).

Напомним, матч "Динамо" - "Зальцбург" состоится 21 августа в Люблине на "Арене Люблин". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Сандро Шерер обслуживал матч за Суперкубок УЕФА-2024 между "Реалом" и "Аталантой" (2:0).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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