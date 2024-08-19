Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
Он обслуживал поединок за Суперкубок УЕФА-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил арбитров на первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2024/25 "Динамо" - "Зальцбург".
Главный судья - швейцарец Сандро Шерер. Его ассистентами станут соотечественники Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Четвертым рефери будет Лионель Чуди.
Ответственным за систему VAR будет Федайи Сан, его помощник - Йоханнес фон Мандах (оба - тоже из Швейцарии).
Напомним, матч "Динамо" - "Зальцбург" состоится 21 августа в Люблине на "Арене Люблин". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что Сандро Шерер обслуживал матч за Суперкубок УЕФА-2024 между "Реалом" и "Аталантой" (2:0).
Популярное сейчас
- Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
- Выстраданная победа Шахтера, дебют Довбика за Рому, Лунин не в основе Реала. Главные новости за 18-е августа
- Де Росси: Довбик еще забьет много голов
- Демьяненко: Если б так удалили игрока Динамо - мы бы тоже считали это спорным
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Хавбек Динамо: Мне понравилось, как играют Карпаты