ЛЧ. Динамо против Зальцбурга, конкуренты Украины – также в борьбе за повышенные бонусы

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в основной этап Лиги Европы.

Киевское "Динамо" прошло двух соперников и в последнем перед лиговым этапом квалификационном раунде сыграет с вице-чемпионом Австрии. На кону – не только игровые очки в Таблице коэффициентов (1 – за победу, 0.5 – за ничью), но и бонусы, количество которых возросло (за попадание в лиговый этап Лиги чемпионов – шесть баллов). Победивший в этом противостоянии получит дополнительных шесть очков.

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Среди наших конкурентов возможность взять бонус также есть у "Црвены Звезды" (Сербия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия). Все они уже точно будут в осени, но, как и в контексте "Динамо" (Киев), определяется турнир.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 20.08.2024

"Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Карабах" (Азербайджан) ;

; "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия).

Лига чемпионов. 21.08.2024

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Зальцбург" (Австрия).

С борьбой за высокие позиции в Таблице коэффициентов переплетается борьба за позиции в рейтинге клубов для "Шахтера" – это едва ли не единственная возможность в следующем году иметь хотя бы одно гарантированное место в основном этапе какого-то из еврокубков. Нам нужно, чтобы "Шахтер" был выше всех клубов, которые представляют страны, не входящие в топ-10 Таблицы коэффициентов. На этой стадии Лиги чемпионов конкурентами "Шахтера" являются "Црвена Звезда", "Динамо" (Загреб), "Зальцбург". Те команды, против которых нужно болеть и в контексте Таблицы коэффициентов.

Остальные матчи

Лига чемпионов. 20.08.2024

"Лилль" (Франция) 22:00 "Славия" (Чехия).

Лига чемпионов. 21.08.2024

"Янг Бойз" (Швейцария) 22:00 "Галатасарай" (Турция);

"Галатасарай" (Турция); "Митьюлланн" (Дания) 22:00 "Слован" (Словакия);

"Слован" (Словакия); "Мальме" (Швеция) 22:00 "Спарта" (Чехия).

Анонсы и обзоры всех матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов будут в отдельных материалах